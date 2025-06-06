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Тренер «Черноморца»: «Такая ситуация очень сложна и неприятна»

вчера, 20:30
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Черноморца» Олег Василенко сообщил, что столкнулся с непрофессиональной работой некоторых людей в футбольном клубе.

Команда не получила лицензию «РФС‑1» для выступления в Российской Премьер-Лиге из‑за того, что стадион «Центральный» не соответствует требованиям. Ранее бывший председатель наблюдательного совета новороссийского клуба Сергей Шишкарёв заявил, что Василенко и ведущие игроки команды получили определённое предложение от руководства «Черноморца» повлиять на спортивный результат матча с «Сочи» в 34-м туре. Представители Новороссийска одержали у себя дома победу со счётом 2:1.

Конечно, такая ситуация очень сложна и неприятна. Неприятна в том плане, что какая‑то целостность рухнула, на мой взгляд, из‑за непрофессиональных и нечестных вещей. Так жить неправильно. Если ты не можешь изменить ситуацию, значит, нужно её принять, изменить своё отношение к ней и двигаться дальше. Раньше понимал и сейчас понимаю, что я стал соучастником того, как делать не надо. Но мы делали всё честно, профессионально. Значит, будут новые возможности, будем развиваться дальше.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:36
Спасибо!
Неожиданно!
Соккер и лично Вас ещё больше зауважал.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:03
Да, я поздно понял соль вашего вопроса, уже в конце своего "сочинения" перечитав ещё раз его.
Вы отчасти правы (по моему разумению), но может я в этом эпизоде максималист и "отступать" не хочу... Есть вопросы в которых включать заднюю скорость нельзя, даже если ПРЛ не хочет... Кто там не хочет?
Я понимаю контент этого ресурса и не хочу Вас подводить тем, что я хотел бы сказать, но в двух словах: лишили права играть не только Черноморец, но и болельщиков Новороссийска у которых Футбол, после массированного "прилета",может быть был одной из немногих отдушин. Да это не причина перевода команды в высший дивизион, но так поступить с Городом - Героем, с его командой фактически заслужившей играть в РПЛ неправильно...
Как бы не всплыл этот вопрос ещё...
Коммент можете удалить после прочтения, пусть даже это и предисловие к тому , что хотел сказать.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:45
Я имел в виду то, что если высшая лига так относится к новороссийскому Черноморцу, то эта лига их недостойна, и лучше уж клубу и не быть там где их не принимают по малообоснованных требований, которые не соответствуют здравому смысле и текущей ситуации в российском футболе, так что вполне возможно лучше играть во второй лиге, тем более что уровень высшей лиги понизился, а Россия на данный момент вне еврокубков, так что понятны печаль и недовольство, но это всё не удивительно, это метастаза проблемы, одно из прочего что показывает болезненное состояние российского футбола.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Доброго вечера!

Мое скромное мнение - достойны!
Почему?

Черноморец может отличаться от других клубов, лишь некоторыми деталями (как отрицательными, так и положительными), но они играли в том футбольном социуме который им предложили и по тем писаным и НЕ ПИСАНЫМ правилам...

Что в этом случае надо брать за первооснову - спортивные достижения, причем помарки в конце сезона надо очень тщательно исследовать и учитывать.

По стадиону. Это надуманная причина, надо подходить с общечеловеческих позиций. Да, есть критерии к стадионам РПЛ, но почему они незыблемы и нет к ним вариативного подхода? Тем более, насколько мне известно, вопрос со стадионом собираются решать конкретно.

Если чиновники проявили такую принципиальность и неуклонное следование большой букве "З" (Закона), то тогда давайте будем честны до конца, а именно: сделаем ревизию всем стадионам "Мелбет-Первая Лига"!!! Они все соответствуют требованием РПЛ??? Если нет, то зачем им играть, ведь в случае выполнения условий в РПЛ они будут ЗАВИСЕТЬ от слова чиновника... и естественно Закона.
А как же быть со спортивным принципом?
Следующее.

Для кого вообще проводят соревнования по футболу и не только?
Для людей. Которые имеют разную возрастную категорию. Это и дети и подростки (юноши), отроки и естественно взрослые. И у каждой категории свои возрастные особенности и если взрослые уже сформировавшиеся личности, то остальные "глина" из которой, в том числе и на примере спорта, физкультуры и т.д. "лепят" членов нашего общества.

Эту тему можно здесь очень развить, но думаю и без этого Вы понимаете о чем я веду речь...(Занятость подростков... Или кружки, спортивные секции, и т.д. или улица..., шарики с азотом, папиросы и т.д.)

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" и это относиться к вышеуказанным двум группам по обе стороны баррикады добра и зла...
Кроме этого, почему не учитывают исторические традиции Черноморца?

Более того, по известным и Вам причинам в Новороссийск передислоцировался Черноморский флот... Это тоже контингент не прочь сходить на стадион...

А их дети!? Отцы которых в море, одни на кораблях, а другие на дне...
На каких примерах вы будите воспитывать безотцовщину?

Короче, Вы извините меня за столь предметный взгляд и ответ, но повторюсь, Черноморец играл по тем правилам, которые есть для всех...

P.S. Надеюсь я правильно понял Ваш вопрос, но если и через другую призму посмотреть, думаю РПЛ достойна Черноморца.

Там тоже далеко не святые и это не футбольный алтарь, а Черноморец не относиться к "непосвященным" которым вход туда запрещён.
К сему откланяюсь, рад услышать ответ на мое мнение,.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:01
Но достойна ли российская Премьер-Лига их?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:57
Черноморец и новороссийцы!!! достойны РПЛ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:51
Жаль Черноморец, хотел бы видеть его в РПЛ...
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