Тренер «Черноморца»: «Такая ситуация очень сложна и неприятна»

Главный тренер «Черноморца» сообщил, что столкнулся с непрофессиональной работой некоторых людей в футбольном клубе.

Команда не получила лицензию « РФС ‑1» для выступления в Российской Премьер-Лиге из‑за того, что стадион «Центральный» не соответствует требованиям. Ранее бывший председатель наблюдательного совета новороссийского клуба Сергей Шишкарёв заявил, что Василенко и ведущие игроки команды получили определённое предложение от руководства «Черноморца» повлиять на спортивный результат матча с «Сочи» в 34-м туре. Представители Новороссийска одержали у себя дома победу со счётом 2:1.

Конечно, такая ситуация очень сложна и неприятна. Неприятна в том плане, что какая‑то целостность рухнула, на мой взгляд, из‑за непрофессиональных и нечестных вещей. Так жить неправильно. Если ты не можешь изменить ситуацию, значит, нужно её принять, изменить своё отношение к ней и двигаться дальше. Раньше понимал и сейчас понимаю, что я стал соучастником того, как делать не надо. Но мы делали всё честно, профессионально. Значит, будут новые возможности, будем развиваться дальше.