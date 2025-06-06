«Кадис» подписал бывшего полузащитника «Милана»

«Кадис» объявил о переходе полузащитника Сусо. Контракт рассчитан на четыре сезона.
Футболист вернулся в клуб, в системе которого был до 2010 года. Ранее он играл за «Милан» и «Севилью».
«Кадис» объявил о переходе полузащитника Сусо. Контракт рассчитан на четыре сезона.
Футболист вернулся в клуб, в системе которого был до 2010 года. Ранее он играл за «Милан» и «Севилью».
и все говорили, что он новый топ- игрок на долгие годы ))) даже сравнили с Месси.
и хвалили Милан. который взял его почти бесплатно.
короче, вспышки футбольной игры у Сусо были так давно, что и забыл о таком футболисте....пока он не вернулся в родной Кадис))))
и все говорили, что он новый топ- игрок на долгие годы ))) даже сравнили с Месси.
и хвалили Милан. который взял его почти бесплатно.
короче, вспышки футбольной игры у Сусо были так давно, что и забыл о таком футболисте....пока он не вернулся в родной Кадис))))