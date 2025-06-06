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«Кадис» подписал бывшего полузащитника «Милана»

вчера, 19:59

«Кадис» объявил о переходе полузащитника Сусо. Контракт рассчитан на четыре сезона.

Футболист вернулся в клуб, в системе которого был до 2010 года. Ранее он играл за «Милан» и «Севилью».

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:35
хорошо помню, как Сусо пришел в Милан.
и все говорили, что он новый топ- игрок на долгие годы ))) даже сравнили с Месси.
и хвалили Милан. который взял его почти бесплатно.
короче, вспышки футбольной игры у Сусо были так давно, что и забыл о таком футболисте....пока он не вернулся в родной Кадис))))
v5cehr7pnxpd
v5cehr7pnxpd
вчера в 20:24
К концу карьеры вернулся в родной клуб
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