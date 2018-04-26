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Боатенг: «Теперь пришло время сражаться, чтобы поехать в Россию»

сегодня, 18:20
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рискует пропустить чемпионат мира после травмы бедра в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», но обещает сделать все возможное, чтобы принять участие в мундиале:

«Жизнь полна неудач. Жить, чувствовать, любить, смеяться, плакать, играть, побеждать, проигрывать, спотыкаться, падать, но продолжать расти. Теперь пришло время сражаться, чтобы поехать в Россию. Я все отдам за это. В заключительных матчах я всеми силами буду поддерживать команду. Спасибо за ваши пожелания!» - написал игрок на своей странице в Instagram.

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Сантус
Сантус
сегодня в 18:28
Скажу банальное...Здоровья!
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