Боатенг: «Теперь пришло время сражаться, чтобы поехать в Россию»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рискует пропустить чемпионат мира после травмы бедра в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», но обещает сделать все возможное, чтобы принять участие в мундиале:
«Жизнь полна неудач. Жить, чувствовать, любить, смеяться, плакать, играть, побеждать, проигрывать, спотыкаться, падать, но продолжать расти. Теперь пришло время сражаться, чтобы поехать в Россию. Я все отдам за это. В заключительных матчах я всеми силами буду поддерживать команду. Спасибо за ваши пожелания!» - написал игрок на своей странице в Instagram.
Das Leben ist voller Rückschläge. Lebe, fühle, liebe, lache, weine, spiele, gewinne, verliere, stolpere, falle, aber stehe immer wieder auf 💪🏽🙌🏽 Jetzt heißt es kämpfen, um in Russland dabei zu sein. Dafür werde ich alles geben. Für die restlichen Spiele in dieser Saison werde ich meine Mannschaft so gut es geht supporten. Danke für die vielen Genesungswünsche! 🙏🏽