Боатенг: «Теперь пришло время сражаться, чтобы поехать в Россию»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рискует пропустить чемпионат мира после травмы бедра в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», но обещает сделать все возможное, чтобы принять участие в мундиале:

«Жизнь полна неудач. Жить, чувствовать, любить, смеяться, плакать, играть, побеждать, проигрывать, спотыкаться, падать, но продолжать расти. Теперь пришло время сражаться, чтобы поехать в Россию. Я все отдам за это. В заключительных матчах я всеми силами буду поддерживать команду. Спасибо за ваши пожелания!» - написал игрок на своей странице в Instagram.