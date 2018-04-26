Эль-Шаарави: «Шансы „Ромы“ против „Ливерпуля“ призрачны, но с „Барсой“ было то же самое»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави признает, что шансы его команды на выход в финал Лиги чемпионов невелики. Напомним, в первом полуфинальном матче «джаллоросси» уступили «Ливерпулю» со счетом 2:5.

«„Рома“ должна выступить идеально, без помарок, пропущенный гол может решить судьбу путевки в финал. „Ливерпуль“ непредсказуем в атаке, так что мы должны показать содержательный футбол.

Мы пробовали использовать тактические задумки, которые использовали против „Барселоны“, но не сработало, у „Ливерпуля“ смертоносные контратаки. Сейчас будет даже не столь важна схема игры, сколько наш настрой и нежелание сдаваться.

Наши шансы призрачны, но в игре против „Барселоны“ было то же самое. Никто не верил в „Рому“ еще на групповой стадии. Мы верили до конца».