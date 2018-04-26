  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Сербия. Суперлига
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3

Эль-Шаарави: «Шансы „Ромы“ против „Ливерпуля“ призрачны, но с „Барсой“ было то же самое»

сегодня, 21:25
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль02.05.2018 в 21:45 Не начался

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави признает, что шансы его команды на выход в финал Лиги чемпионов невелики. Напомним, в первом полуфинальном матче «джаллоросси» уступили «Ливерпулю» со счетом 2:5.

«„Рома“ должна выступить идеально, без помарок, пропущенный гол может решить судьбу путевки в финал. „Ливерпуль“ непредсказуем в атаке, так что мы должны показать содержательный футбол.

Мы пробовали использовать тактические задумки, которые использовали против „Барселоны“, но не сработало, у „Ливерпуля“ смертоносные контратаки. Сейчас будет даже не столь важна схема игры, сколько наш настрой и нежелание сдаваться.

Наши шансы призрачны, но в игре против „Барселоны“ было то же самое. Никто не верил в „Рому“ еще на групповой стадии. Мы верили до конца».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Халк: «Салах — быстрый и талантливый левша, способный проникать сквозь оборону соперника»
Сегодня, 21:07 11
Фирмино рассказал, в чем заключается секрет его взаимодействия с Салахом и Мане
Сегодня, 19:45 5
Адвокат болельщиков «Ромы»: «В нападении на фаната виновата полиция Ливерпуля»
Сегодня, 19:35 9
Киоун: «Моуриньо пришел в Премьер-Лигу и положил конец превосходству Венгера»
Сегодня, 19:24 7
Арбитр Оливер: «Первые несколько дней после матча „Реал“ - „Ювентус“ были странными»
Сегодня, 18:50 22
Джака: «Мы все были удивлены заявлением Венгера»
Сегодня, 16:57 4
Обсудить
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:52
У Ромы даже внисью сыграть у себя с Ливерпулем нет шансов,Клопп не физрук Вальверде.Рома опять проиграет даже разгромно.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 21:50
Призрачны, но они есть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100