  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Европы
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.053.71.85
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Зидан: «Иньеста заслужил „Золотой мяч“, особенно в 2010 году»

сегодня, 16:12

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал тот факт, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покинет клуб по окончании сезона.

«Если ты любишь футбол, то трудно смотреть, как такие игроки уходят. Я не рассматриваю Иньесту как футболиста „Барселоны“, я вижу его как игрока в целом. Это очаровательный человек. Я могу только восхищаться Иньестой, желаю ему всего самого наилучшего на футбольном поле, но, прежде всего, за его пределами.

Иньеста заслужил свой „Золотой мяч“, особенно в тот год, когда Испания стала чемпионом мира. Было очевидно, что он заслужил эту награду».

Испания выиграла чемпионат мира в 2010 году.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ди Франческо: «У „Ромы“ больше не осталось права на ошибку в Серии А»
Сегодня, 17:42 0
Гвардиола: «Иньеста помог мне лучше понять футбол»
Сегодня, 17:41 0
Карвахаль: «Постараюсь вернуться в строй как можно быстрее»
Сегодня, 17:35 0
Аллегри: «Против „Интера“ мы должны сыграть храбро, дерзко и беззаботно»
Сегодня, 17:33 0
Гвардиола: «Эдерсон бить пенальти не будет»
Сегодня, 17:30 3
Спаллетти: «Мы готовы к игре с „Ювентусом“»
Сегодня, 17:21 0
Обсудить
Все комментарии
Не спартак
Не спартак
сегодня в 17:25
Спорный вопрос.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 17:21
В 2006 году Барса взяла чемпионат и лч, Ронни был лучшим ее игроком. Но в тот год был ЧМ и приз получил Каннаваро) хотя лучшим все же был Зидан на том чм. В 2010 по мне больше всех заслужил именно Иньеста, так как именно он стал чемпионом мира и забил золотой гол. Хотя и Снейдер был не хуже
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 17:17
троллит-то толком не умеет)) вместо Месси в 10-м году ЗМ заслужил Снейдер
League1
League1
сегодня в 17:04
Снейдер больше всех в 2010 году Золотой мяч заслуживал. Но... его не оказалось даже в тройке ! Если же выбирать среди оставшихся в тройке, то конечно это Иньеста, и уж никак не меська. Но дали меське. В его руках он из золотого сразу же превратился в деревянный.
feris1
feris1
сегодня в 17:03
Зидан знатно потролил гнома.
Иньеста заслужил ЗМ украденый гномом и не один.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил No problem
сегодня в 17:00
No problem:
Все адепты мира,согласятся че Месся нагло украл у Андреса тот ЗМ. Персофанам гнома это как должное. Иньесте вручат этот мяч,после того как он кончится как игрок. Зизу красава,большой плевок в огород аргентинского махинатора.
С чего это они согласятся? Вообще-то в тот год Снейдер должен был получать "Золотой мяч".
shur
shur
сегодня в 16:57
...эль классико в исполнении Зидана,рэспект!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил No problem
сегодня в 16:46
Зизу надо было еще про 2013 год что то сказать) если мы о справедливости тут говорим.
А так Андрес заслужил зм однозначно.
nba05
nba05 ответил Adam Force
сегодня в 16:41
Adam Force:
По хорошему, Месси должен был передать ему тот зм на этой пресс конференции))
Месси даже не пришел на эту пресс-конференцию...
No problem
No problem
сегодня в 16:40
Все адепты мира,согласятся че Месся нагло украл у Андреса тот ЗМ.
Персофанам гнома это как должное.
Иньесте вручат этот мяч,после того как он кончится как игрок.
Зизу красава,большой плевок в огород аргентинского махинатора.
The Method Man
The Method Man
сегодня в 16:38
Величайший, спасибо за все Иньеста, ты лучший в сердцах и в глазах милионов, и он сам это знает...
ndedov
ndedov
сегодня в 16:23
Согласен, но кто же ему его даст. Я бы для Иньесты и Хави, а также ряда других игроков придумал престижный приз и вручил. Есть же игроки, оставшиеся не отмеченными, хотя есть и титулы командные и медали, но личного приза нет. Давайте этот приз организует РФС и подарит все по Ладе Калине. И приз будет и помощь российскому Автопрому! Игроки биться будут за такой приз:)
Adam Force
Adam Force
сегодня в 16:23
По хорошему, Месси должен был передать ему тот зм на этой пресс конференции))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100