Зидан: «Иньеста заслужил „Золотой мяч“, особенно в 2010 году»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал тот факт, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покинет клуб по окончании сезона.

«Если ты любишь футбол, то трудно смотреть, как такие игроки уходят. Я не рассматриваю Иньесту как футболиста „Барселоны“, я вижу его как игрока в целом. Это очаровательный человек. Я могу только восхищаться Иньестой, желаю ему всего самого наилучшего на футбольном поле, но, прежде всего, за его пределами.

Иньеста заслужил свой „Золотой мяч“, особенно в тот год, когда Испания стала чемпионом мира. Было очевидно, что он заслужил эту награду».

Испания выиграла чемпионат мира в 2010 году.