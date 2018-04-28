«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Фиорентины»

По данным из источника, «Ливерпуль» желает заполучить полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу.



Федерико является сыном знаменитого в прошлом футболиста Энрико Кьезы. 20-летний футболист также считается одним из самых перспективных игроков в итальянской Серии А. В 68 матчах за «Фиорентину» хавбек забил 10 голов и отдал столько же голевых передач. Руководство «фиалок» осознает интерес со стороны других клубов, поэтому установило ценник на игрока в размере 50 миллионов евро.



На Федерико также претендуют «Наполи», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».