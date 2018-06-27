Шведы разгромили Мексику и вышли в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Швеции без труда разгромила лидера группы F Мексику и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

Мексика – Швеция – 0:3 (0:0)

Голы: Аугустинссон 50, Гранквист 62 (пенальти), Альварес 74 (автогол)

Мексика: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо (Фабиан 65), Эррера, Гуардадо (Корона 75), Лайюн (Перальта 89), Вела, Лосано, Чичарито

Главный тренер: Осорио Хуан Карлос.

Швеция: Ульсен, Люстиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Ларссон (Свенссон 57), Экдаль (Хильемарк 80), Форсберг, Тойвонен, Берг (Телин 68)

Главный тренер: Андерссон Янне.

Предупреждения: Гальярдо 1, Ларссон 26, Морено 61, Лайюн 85, Люстиг 88.

Судья: Питана Нестор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной игре Южная Корея сенсационно обыграла Германию, а это значит, что в плей-офф раунд мундиаля выходят и Мексика, и Швеция.