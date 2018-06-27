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Шведы разгромили Мексику и вышли в плей-офф ЧМ-2018

вчера, 18:52
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика0 : 3Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Сборная Швеции без труда разгромила лидера группы F Мексику и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

Мексика – Швеция – 0:3 (0:0)
Голы: Аугустинссон 50, Гранквист 62 (пенальти), Альварес 74 (автогол)

Мексика: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо (Фабиан 65), Эррера, Гуардадо (Корона 75), Лайюн (Перальта 89), Вела, Лосано, Чичарито
Главный тренер: Осорио Хуан Карлос.

Швеция: Ульсен, Люстиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Ларссон (Свенссон 57), Экдаль (Хильемарк 80), Форсберг, Тойвонен, Берг (Телин 68)
Главный тренер: Андерссон Янне.

Предупреждения: Гальярдо 1, Ларссон 26, Морено 61, Лайюн 85, Люстиг 88.

Судья: Питана Нестор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной игре Южная Корея сенсационно обыграла Германию, а это значит, что в плей-офф раунд мундиаля выходят и Мексика, и Швеция.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 03:41
Швецию с победой!
павел2112
павел2112
вчера в 23:17
Жаль Ибрагимович не играет. Он бы навел шоруху
Movenpick
Movenpick ответил Великий Князь
вчера в 22:40
Великий Князь:
Пряча за огнём инквизиции свои содомливые похоти)
Месси своим персофанам - подарил надувные куклы, инквизитор мотивирован)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:32
Похоже на "договорняк" в РФПЛ)))
Великий Князь
Великий Князь ответил Movenpick
вчера в 22:14
Movenpick:
Здорова! Барс ф как всегда читает церковные лекции.
Пряча за огнём инквизиции свои содомливые похоти)
Movenpick
Movenpick ответил -Inquisitor-
вчера в 22:10
-Inquisitor-:
Шведы передали пламенный привет носатому треплу, провозгласившему себя футбольным богом, лучшим шведским игроком, королём и т.д. А между тем со всем этим великолепным набором самовольно присвоенных титулов сборная Швеции пропустила два мундиаля подряд. Теперь даже самые отмороженные глоры удостоверились, что Ибра - распиаренный, хвастливый, но совершенно бесполезный кусок навоза. Сначала это доказал Интер, потом Барса, теперь сборная. Молодцы...
Будь здоров!
Movenpick
Movenpick ответил Великий Князь
вчера в 22:09
Великий Князь:
Привет, Артур!)
Здорова! Барс ф как всегда читает церковные лекции.
Movenpick
Movenpick ответил Великий Князь
вчера в 22:05
Великий Князь:
Он тебе Меську не напоминает?)
Месси Россию доет через Альфа-Банк.
Великий Князь
Великий Князь ответил Movenpick
вчера в 22:03
Movenpick:
С чуханом не сравнивай, а с подстилкой не стоит беседу вести.
Привет, Артур!)
Movenpick
Movenpick ответил Великий Князь
вчера в 22:02
Великий Князь:
Он тебе Меську не напоминает?)
С чуханом не сравнивай, а с подстилкой не стоит беседу вести.
Великий Князь
Великий Князь ответил -Inquisitor-
вчера в 21:56
-Inquisitor-:
Шведы передали пламенный привет носатому треплу, провозгласившему себя футбольным богом, лучшим шведским игроком, королём и т.д. А между тем со всем этим великолепным набором самовольно присвоенных титулов сборная Швеции пропустила два мундиаля подряд. Теперь даже самые отмороженные глоры удостоверились, что Ибра - распиаренный, хвастливый, но совершенно бесполезный кусок навоза. Сначала это доказал Интер, потом Барса, теперь сборная. Молодцы...
Он тебе Меську не напоминает?)
Begemott
Begemott
вчера в 21:51
Шведы должны разгромить швейцарцев.
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:05
День неожиданностей.
kingoffam
kingoffam
вчера в 20:44
Пусть теперь местные иксперды скажут,что Мексика никакая,раз продули 0-3 шведам.
Vito-
Vito-
вчера в 20:37
Игроки реала тащат ЧМ, ЦИТАТА обратите внимание
Abverin
Abverin
вчера в 20:30
У шведов русская школа, только они ее используют не как черчесов.
ndedov
ndedov
вчера в 20:18
Шведы проснулись и вот результат. Молодцы.
vik1974
vik1974
вчера в 20:08
Ну за Шведов реально рад, хотя такого результата от бундестима, мало кто ожидал, не обыграть кого? Эх, нет слов, сами виноваты, а за Жовто - блакитных рад, молодцы!!! Хотя в то что они выиграют ЧМ, я не поставыл бы даже гривны, протим мильярда долларов.
112910415
112910415
вчера в 20:04
круто!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 19:57
Очень рад за шведов, помнят боевитых викингов, своих предков :)
Георгий Додонов
Георгий Додонов
вчера в 19:50
Шведы вперёд.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 19:45
Швеция была сильней молодцы
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил -Inquisitor-
вчера в 19:44
-Inquisitor-:
Шведы передали пламенный привет носатому треплу, провозгласившему себя футбольным богом, лучшим шведским игроком, королём и т.д. А между тем со всем этим великолепным набором самовольно присвоенных титулов сборная Швеции пропустила два мундиаля подряд. Теперь даже самые отмороженные глоры удостоверились, что Ибра - распиаренный, хвастливый, но совершенно бесполезный кусок навоза. Сначала это доказал Интер, потом Барса, теперь сборная. Молодцы...
Знаете, абсолютно соглашусь насчет Ибры, да, неплохой игрок, но не более. Все великие клубы от него избавлялись, ибо в командных действиях он никак не участвует и набивает статистику на аутсайдерах. Все обвиняют Месси и Роналду в том, что они не тащат свою сборную, при этом настоящей обузой для своей сборной являлся именно "футбольный Бог" Ибрагимович.
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 19:36
Шведы удивили)
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 19:31
Шведы обошли Нидерланды в отборе, выбили Италию в стыковых матчах, косвенно поучаствовали в позоре Германии.
Если Бразилия займёт второе место в группе, то её судьба известна.
Dominators
Dominators ответил -Inquisitor-
вчера в 19:31
-Inquisitor-:
Шведы передали пламенный привет носатому треплу, провозгласившему себя футбольным богом, лучшим шведским игроком, королём и т.д. А между тем со всем этим великолепным набором самовольно присвоенных титулов сборная Швеции пропустила два мундиаля подряд. Теперь даже самые отмороженные глоры удостоверились, что Ибра - распиаренный, хвастливый, но совершенно бесполезный кусок навоза. Сначала это доказал Интер, потом Барса, теперь сборная. Молодцы...
Ты бы поопасился , у него 1 дан по карате .
-Inquisitor-
-Inquisitor-
вчера в 19:27
Шведы передали пламенный привет носатому треплу, провозгласившему себя футбольным богом, лучшим шведским игроком, королём и т.д. А между тем со всем этим великолепным набором самовольно присвоенных титулов сборная Швеции пропустила два мундиаля подряд. Теперь даже самые отмороженные глоры удостоверились, что Ибра - распиаренный, хвастливый, но совершенно бесполезный кусок навоза. Сначала это доказал Интер, потом Барса, теперь сборная. Молодцы...
Shamil79
Shamil79
вчера в 19:27
шведы по сути и немцам не проиграли...так что крепкая команда!!!!
Alista
Alista
вчера в 19:26
Шведам респект.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:22
Теперь можно посмеяться над немцами
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