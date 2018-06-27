Сборная Южной Кореи лишила Германию места в плей-офф раунде ЧМ-2018

Сборная Германии уступила Южной Корее в заключительном матче группового раунда ЧМ-2018 и сенсационно покинула турнир. Несмотря на победу, корейцы также поедут домой.

Казань, стадион «Казань-Арена»

Южная Корея – Германия – 2:0 (0:0)

Голы: Ким Ен-Гвон 90+3, Сон Хын-Мин 90+6

Южная Корея: Чо Хен-У, Ли Ен, Юн Ен-Сон, Хон Чул, Ким Ен-Гвон, Чжан Хен-Су, Ку Джа-Чхоль (Хван Хи-Чхан 56), Чон У-Ен, Ли Дже-Сон, Мун Сон-Мин (Чу Се-Чон 69), Сон Хын-Мин

Главный тренер: Шин Тэ-Йон.

Германия: Нойер, Хектор (Брандт 78), Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира (Гомес 58), Кроос, Озил, Горецка (Мюллер 63), Вернер, Ройс

Главный тренер: Лёв Йоахим.

Предупреждения: Чон 9, Ли 23, Мун 48, Сон 65

Судья: Гейгер Марк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном матче сборная Швеции разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала. Мексиканцы также выходят в плей-офф.