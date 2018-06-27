Сборная Южной Кореи лишила Германию места в плей-офф раунде ЧМ-2018

Сборная Германии уступила Южной Корее в заключительном матче группового раунда ЧМ-2018 и сенсационно покинула турнир. Несмотря на победу, корейцы также поедут домой.
Казань, стадион «Казань-Арена»
Южная Корея – Германия – 2:0 (0:0)
Голы: Ким Ен-Гвон 90+3, Сон Хын-Мин 90+6
Южная Корея: Чо Хен-У, Ли Ен, Юн Ен-Сон, Хон Чул, Ким Ен-Гвон, Чжан Хен-Су, Ку Джа-Чхоль (Хван Хи-Чхан 56), Чон У-Ен, Ли Дже-Сон, Мун Сон-Мин (Чу Се-Чон 69), Сон Хын-Мин
Главный тренер: Шин Тэ-Йон.
Германия: Нойер, Хектор (Брандт 78), Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира (Гомес 58), Кроос, Озил, Горецка (Мюллер 63), Вернер, Ройс
Главный тренер: Лёв Йоахим.
Предупреждения: Чон 9, Ли 23, Мун 48, Сон 65
Судья: Гейгер Марк.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В параллельном матче сборная Швеции разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала. Мексиканцы также выходят в плей-офф.
Германия домой..Просто никакущая на этом ЧМ..Как и Аргентина,и Польша..Очень слабо играли немцы, высоких скоростей нет..Лев исчерпал себя..Вернер просто деревянный..Скорости нет,удар слабый,корявые пасы...После Клозе и Подольски так и не появились у них напы..
Германия домой..Просто никакущая на этом ЧМ..Как и Аргентина,и Польша..Очень слабо играли немцы, высоких скоростей нет..Лев исчерпал себя..Вернер просто деревянный..Скорости нет,удар слабый,корявые пасы...После Клозе и Подольски так и не появились у них напы..