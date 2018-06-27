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Сборная Южной Кореи лишила Германию места в плей-офф раунде ЧМ-2018

вчера, 18:58
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Германии уступила Южной Корее в заключительном матче группового раунда ЧМ-2018 и сенсационно покинула турнир. Несмотря на победу, корейцы также поедут домой.

Казань, стадион «Казань-Арена»

Южная Корея – Германия – 2:0 (0:0)
Голы: Ким Ен-Гвон 90+3, Сон Хын-Мин 90+6

Южная Корея: Чо Хен-У, Ли Ен, Юн Ен-Сон, Хон Чул, Ким Ен-Гвон, Чжан Хен-Су, Ку Джа-Чхоль (Хван Хи-Чхан 56), Чон У-Ен, Ли Дже-Сон, Мун Сон-Мин (Чу Се-Чон 69), Сон Хын-Мин
Главный тренер: Шин Тэ-Йон.

Германия: Нойер, Хектор (Брандт 78), Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира (Гомес 58), Кроос, Озил, Горецка (Мюллер 63), Вернер, Ройс
Главный тренер: Лёв Йоахим.

Предупреждения: Чон 9, Ли 23, Мун 48, Сон 65

Судья: Гейгер Марк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном матче сборная Швеции разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала. Мексиканцы также выходят в плей-офф.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 04:04
Каждому игроку сборной Кореи-по собаке! МОЛОДЦЫ!!! Заслужили!!!
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 03:02
Да уж.....Такого исхода от бундесманшафт ожидал меньше всего ! (

Можно конечно говорить и о проклятии чемпионов по не выходу из группы,
как это было на каждом следующем чемпионате -за последние 5 мундиалей :
На ЧМ-2002 из группы не вышла сборная Франции после победы на ЧМ-1998.
Победа в ЧМ-2006, но сборная Италии не попала в плей-офф на ЧМ-2010.
Испания - чемпион мира - 2010 , но также не вышла из группы на ЧМ-2014.
И лишь бразильцы - 2002 года прервали традишн и вышли в 2006 в плей-офф.
Теперь сборная Германии продолжила эту невеселую для чемпионов практику.

Как вариант можно сказать, что отчасти политика сыграла свою роль, ибо в футболе
немцы, безусловно мастера, но как говорится, нечего им делать в июне в России )

Но серьезно, в этот раз бундес фарт, как говорится. не бесконечный, да плюс к тому же,
Лёв наверно уже застопорился как тренер сборной, не видно свежих идей при наличии
такой россыпи талантов, если такая команда играет в одного напа по большому счету,
с учетолм такого количества напов в стране, это конечно, сильно удивляет, в итоге
отцеплены Сане, напы Вагнер и Петерсен, не попали в сборную напы Ут, Фолланд.
Мюллер заметно подсел в этот раз, Вернер не исполнил роль палочки-выручалочки,
зато почему-то нашлось место Озилу, Хедиру и дедульке Марио, которые показали
просто неудовлетворительный уровень игры. Плюс провалы в обороне, вопросов
как ни странно, не было особо к Нойеру, но и его видать понесло уже вынужденно
после первого гола корейцев чуть ли не в напы видя импотенцию коллег в атаке .....

В общем, продление контракта с Лёвом заранее сыграло злую шутку с Германией,
куча невыигранных товарняков были звоночком, а на чемпе это превратилось в набат.

Не было тотала, мощи в этой сборной, кроме контроля мяча с бестолковыми перекатами
и кучей загубленных моментов, это самая слабая бундесманшафт за последние 30 лет.
даже несмотря на наличие в ее составе не одного чемпиона мира, и возможно будь
другой тренер, команда была бы поживее, а так какая-то вялотекущая шизофрения.

..В общем , конечно не мое дело, но тренера им стоит сменить, да и он сам может
на этом провал-фоне подать в отставку, потому что можно проиграть, но так проиграть,
что даже с чемпа уезжатьь будет не стыдно, как те же перуанцы к примеру, а можно и так,
как нынешняя бундесманшафт, команда с именем, но на этом мундиале очень хиленькая.
Пулково-2
Пулково-2
сегодня в 01:56
Корейцы сказочники.
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс ответил Agamaga
сегодня в 01:30
Agamaga:
Аха-ха, после первого гола я так и говорил)
я ваще не смотрел, не был дома, был занят
когда узнал, эта первая мысль которая пришла в голову - Хюндай поимел Мерседес
протон1
протон1
сегодня в 01:27
жалко немцев
Sadjon
Sadjon
сегодня в 01:24
Респект Крейцам....молодцы, на равных бились с немцами и заслуженно победили....
фанат джигурды
фанат джигурды
сегодня в 01:01
Позорное поражение...

КОМУ проиграли-то???

Резервная зеленая форма (почему не основная белая?) также ассоциируется с провалом на ЧЕ-2000...
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Comentarios
сегодня в 00:57
Comentarios:
А Корея вроде в 1994 немцев тоже обыграла в плей-офф и дальше пошли
Только 3:2 немцы выиграли.
No problem
No problem
сегодня в 00:31
Перррнули немцы.
Жёстко.
Agamaga
Agamaga ответил Зафод Библброкс
сегодня в 00:13
Аха-ха, после первого гола я так и говорил)
Klopp_OUT
Klopp_OUT
сегодня в 00:01
Мда... немцы огорчили,в последний раз я видел такую мертвую сборную Германии на ЧЕ2004,тогда кстати они тоже из группы не вышли
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
вчера в 23:56
Хюндай уделал Мерседес))
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 23:40
Корейцы молодцы!!! Жаль, что из группы не вышли. Ну, а немцы... слишком заигрались с внедрением "испанки" в свой чемпионат. Проблема с центрфорвардами уже давно в Германии. Старичок Клозе ушёл, Гомес совсем старичком стал, не тянет, а играть больше некому. Поэтому вот эти пасульки, владение мячом - всё это ерунда. Немцам пора вспоминать свой немецкий футбол.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:35
Вот и Ангела присоединилась к подружке Терезе, на пару теперь бойкотировать ЧМ будут, а может еще и Петруху позовут. Петруха чего нибудь с собой принесет, ну чтоб бойкотировалось веселее!!!
HareRabbit
HareRabbit
вчера в 23:20
СУДЬБА ЧЕМПИОНОВ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Не вышла из группы - 7 раз

1/4 - 3 раза

Матч за бронзу (4 место) - 3 раза

1/8 - 2 раза

Серебро - 2 раза

Стала чемпионом на следующий год - 2 раза

Не учавстовала - 1 раз

Полуфинал - 1 раз
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:20
Шведы дали "Надежду" немцам, а корейцы Надюху прикончили!!!
Die Roten
Die Roten ответил barca200885
вчера в 23:14
barca200885:
Кто-нибудь скажите, это первый случай, когда Германия или ФРГ не вышла из группы в финальной части ЧМ?
Да. Первый.
Die Roten
Die Roten
вчера в 23:13
Ужасный провал. Что ещё сказать.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил lawr19730
вчера в 23:08
lawr19730:
Лёву надо поменьше яйца нюхать и в пупках ковыряться.
Пупок это еще цветочки, страшно подумать что он в одиночестве ковыряет?
lawr19730
lawr19730
вчера в 23:06
Лёву надо поменьше яйца нюхать и в пупках ковыряться.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил Salleeh
вчера в 23:04
Salleeh:
Озил, Хедира и Гомес не должны были играть за эту сборную, Лев собрал своих дружков
Видимо тоже любители понюхать пальцы. Секта нюханов какая то
старина
старина
вчера в 23:02
пообщался со знакомыми изГермании.Через слово Scheisse.....
Заброда
Заброда
вчера в 22:59
Покорение горы свершилось.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
вчера в 22:56
Ура
11-и метровый
11-и метровый
вчера в 22:56
Чудеса, да и только.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:56
Собирались хоронить Аргентину, а Германия раньше скончалась!!!
timoha 102
timoha 102
вчера в 22:49
На кубке конфедераций вроде другой состав был у немцев!Где он?
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 22:46
Жесть
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 22:45
немцы всегда люлей получали в россии
Delight
Delight
вчера в 22:39
Все забыли про проклятие.
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