Стойкович: «Надеюсь, нашей стране не стыдно за футбол, который мы показали на этом ЧМ»

34-летний вратарь «Партизана» и сборной Сербии Владимир Стойкович прокомментировал поражение от Бразилии (0:2) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2018 и вылет своей команды из турнира, а также признался, что не собирается завершать футбольную карьеру:

«Сегодня был крайне сложный матч, я отбил несколько ударов бразильских футболистов, однако мы пропустили два мяча. Надеюсь, что нашей стране не стыдно за футбол, который мы показали на чемпионате мира. Мы крайне расстроены тем, что покидаем турнир в России так рано.

Моя жена и сын были на матче, поддерживали нашу сборную, и я не смог сдержать слёз после финального свистка. Думаю, что для меня, как профессионального футболиста, нет ничего важнее футбола, и если бы мне предложили прожить жизнь заново, то я бы снова выбрал футбол. Я не собираюсь завершать карьеру, пока не получу травму которая будет мешать мне сыграть».