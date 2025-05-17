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«Ливерпуль» продлил контракт с Брэдли

вчера, 16:40

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

21-летний футболист дебютировал за первую команду в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей, отметившись тремя результативными передачами.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:18
Брэдли очень круто ворвался в основу Ливерпуля в прошлом сезоне,
выдал классный перфоманс против Мадрида в ЛЧ.... и все на этом.
хорошо что клуб продлил контракт, но покупка точно нужна, ведь Трент теперь сливочный.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:57
Надо полагать к обоюдному удовлетворению сторон.
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