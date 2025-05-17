«Ливерпуль» продлил контракт с Брэдли

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
21-летний футболист дебютировал за первую команду в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей, отметившись тремя результативными передачами.
Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
21-летний футболист дебютировал за первую команду в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей, отметившись тремя результативными передачами.
выдал классный перфоманс против Мадрида в ЛЧ.... и все на этом.
хорошо что клуб продлил контракт, но покупка точно нужна, ведь Трент теперь сливочный.
выдал классный перфоманс против Мадрида в ЛЧ.... и все на этом.
хорошо что клуб продлил контракт, но покупка точно нужна, ведь Трент теперь сливочный.