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«Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом»

вчера, 16:08
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура РПЛ — 2:1.

На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья открыл счёт. Ответный мяч «Краснодара» на 29-й минуте забил форвард Джон Кордоба. На 51-й минуте защитник Лукас Оласа вывел гостей вперёд — 2:1.

«Краснодар» возглавляет таблицу, имея 64 очка после 29 встреч. «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков. Коллектив официально покидает элиту отечественного футбола.

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Все комментарии
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:41
Последнее место в группе ЛЧ с грандами футбола это не последнее место в группе ЛЕ. Так что если твоя команда да же в турнире рангом меньше занимает последние места в группе , то указывать другим командам на их последние места в группе турнира выше рангом как смешно.
Capral
Capral ответ MIvan (раскрыть)
вчера в 23:35
Тошнит?! Марганцовочку не пробовали? Очень помогает!!!
MIvan
MIvan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:33
Про, не буду, тошнит уже, а вот трактовка рук это 👍
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:52
Речь шла только о ЛЧ, будьте внимательны)
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:04
Вот что писали , Спартак и вовсе занял последнее место в группе с 17-й командой чемпионата Испании "Вильярреалом", восьмой командой Австрии (Рапидом) и второй командой Шотландии (;Рейнджерс). Красно-белые одержали лишь одну победу, обыграв на своем поле Рейнджерс (4:3). И стали первой российской командой занявшем последнее место в группе ЛЕ.
Так что прежде чем другим указывать на последние места в группах еврокубках надо для начало провалы своих не забывать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:52
было 7мь , помню, да, но последние места... хм
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:19
Газпром в итоге выкупят 95% всех игроков рпл с нашим паспортом и будут монополистами не только по газу
4mz8mrrg7ca9
4mz8mrrg7ca9
вчера в 18:05
Чемпионской игры быки не показали, сказалось неопытность и напряжение
viv
viv
вчера в 17:43
25процентный клоун, и Зенит помним на последних местах в группе.
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:40, ред.
А то мы не помним спартаковцы 7:1 от Ливерпуля и последние места в группе.
viv
viv ответ MIvan (раскрыть)
вчера в 17:38
Так на повторе несколько раз показали что рука прижата и не увеличивает площадь тела. Все правильно нет пенальти.
Capral
Capral ответ MIvan (раскрыть)
вчера в 17:37
И голова не голова. Это я про вашего тренера. Вы уж простите, милейший, что так жёстко, но, что есть, то есть...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ MIvan (раскрыть)
вчера в 17:25
А что не так- то?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:18
а то мы армейцев не помним, как они регулярно последнее место в группе занимали))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 17:18
Оренбург играл отчаянно! Играл не за себя, нет: здесь все понятно.
Оренбург( симпатичная мне команда) играл за Зенит, и это также понятно, но в итоге не хватило класса.
Теперь Краснодар в шаге от чемпионства. Видно, что команда устала, играет на морально-волевых, что делает им честь, конечно. Новый чемпион, если это случится, придаст новый импульс нашему чемпионату, заставит и остальные клубы призадуматься,- ,,а мы что, так не сможем"? Говорят, что смелость города берет, а если это так, то где вы, клубы смельчаки? ЦСКА, Динамо и т.д. - рискнете?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 17:05, ред.
Такие матчи, просто необходимые команде, выигрываются с неимоверным трудом, с напряжением всех сил, и физических и психических. Поэтому я нисколько не удивился провальному первому тайму, когда "Краснодар", предположу, не ожидал такой прыти и решительной игры от хозяев поля, аутсайдера чемпионата. Но на то он и лидер, чтобы справляться со всеми возникающими во время игры трудностями. Достойный лидер. Эта победа сквозь зубы подтвердила нацеленность команды на чемпионство.
MIvan
MIvan
вчера в 16:59
И чего только не происходит, чтобы Зенит не стал чемпионом, и рука, не рука и нога, не нога.
viv
viv
вчера в 16:46
Краснодар с победой, команду аутсайдера должны были обыгрывать.
112910415
112910415
вчера в 16:37
Хорош был Оренбург!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:35
Ну теперь чемпионство я думаю в ногах Краснодара , если конечно судьи конкретно не вмешаються.
Быкам успеха с динамо и чемпионства...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:29
с волевой победой, Краснодар!
в летом питерцы обещали набрать 75 очков + Кубок и Суперкубок!
пшик.
теперь ждем победы над ДМ, и черные быки чемпионы))))
nikolah
nikolah ответ 100лет (раскрыть)
вчера в 16:23
Что ж, будем надеяться)
100лет
100лет ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 16:22
Зенит свое дело сделает как надо, когда нужно Зенит рвет всех... Спросите у Краснодара😎
nikolah
nikolah ответ 100лет (раскрыть)
вчера в 16:20
Об этом лучше поговорить, когда Зенит выиграет у Ростова, пока рано)
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:18
Зенит "достойно" проигрывает))))
100лет
100лет
вчера в 16:18, ред.
Защитник Оренбурга слил игру, правильно так нужно назвать... Как Краснодар с такой игрой собирается выиграть у Динамо Москва?
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:18
Хотелось бы конечно без нервоза. Ну а по матчу, ежели кратко, то первая половина первого тайма игра просто катастрофа. "Оренбург" был просто лучше. Благо Сыщенко привез и потом как-то после гола Кордобы сумели взять себя в руки. Ну и ежели уж сам Оласа забил, да еще как прошел, то упустить победу было бы грешно. А ведь еще и моментов подзагубили. Делай 3-1 и уверенно доводи матч до победы. А при минимальном преимуществе все что угодно может произойти, и чуть не произошло в конце матча. Ну да ладно. Победу добыли, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Ну а "Оренбург" хороший матч провел. Так бы играли в течении всего сезона полагаю вопрос вылета бы не стоял. Но увы и ах впереди лучшая Лига мира, хотя с непонятками с "Химками" все возможно. Совершу пожалуй пару подходов к холодильнику для успокоения нервной системы. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:17
Думаю тот же Зенит тоже возили бы мордой по полю в ЛЧ! Да любую команду! Пока мы буде гастарбайтерам давать такие оклады , как в топ-5 , ничего хорошего не выйдет ! Ну естественно платить за паспорт! Это тупик!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:16
Главное теперь для пользы дела и для возрождения российского футбола нужно скинуть навсегда Зенит с его денежным мешком с трона. Отодвинуть Газпром, РЖД, ВТБ и вообще госбюджент от профессионального футбола. Ввести жесткий лимит не более 3 ленионеров а поле и не более 5в заявке. А бюджетные деньги направил на детский, молодежный и массовый футбол. Иначе тупик.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:16
Победа- конечно супер!!!!!!!
Но меня терзают смутные сомнения по матчу в Ростове... Чтобы не повторилась прошлогодняя история.))) У Ростова будет хорошая отмазка: мы готовимся к финалу, в чемпе ничего не надо, оставьте нас в покое- что хотим, то и делаем. А может я и ошибаюсь. В этом случае, Газпром простимулировал бы соперника, но Галицкий этим не занимается, он лучше на город эти деньги потратит, за что ему Респектище!!!!!!!
Гость
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