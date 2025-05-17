«Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом»

«Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура РПЛ — 2:1.
На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья открыл счёт. Ответный мяч «Краснодара» на 29-й минуте забил форвард Джон Кордоба. На 51-й минуте защитник Лукас Оласа вывел гостей вперёд — 2:1.
«Краснодар» возглавляет таблицу, имея 64 очка после 29 встреч. «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков. Коллектив официально покидает элиту отечественного футбола.
Но меня терзают смутные сомнения по матчу в Ростове... Чтобы не повторилась прошлогодняя история.))) У Ростова будет хорошая отмазка: мы готовимся к финалу, в чемпе ничего не надо, оставьте нас в покое- что хотим, то и делаем. А может я и ошибаюсь. В этом случае, Газпром простимулировал бы соперника, но Галицкий этим не занимается, он лучше на город эти деньги потратит, за что ему Респектище!!!!!!!
Но меня терзают смутные сомнения по матчу в Ростове... Чтобы не повторилась прошлогодняя история.))) У Ростова будет хорошая отмазка: мы готовимся к финалу, в чемпе ничего не надо, оставьте нас в покое- что хотим, то и делаем. А может я и ошибаюсь. В этом случае, Газпром простимулировал бы соперника, но Галицкий этим не занимается, он лучше на город эти деньги потратит, за что ему Респектище!!!!!!!
Оренбург( симпатичная мне команда) играл за Зенит, и это также понятно, но в итоге не хватило класса.
Теперь Краснодар в шаге от чемпионства. Видно, что команда устала, играет на морально-волевых, что делает им честь, конечно. Новый чемпион, если это случится, придаст новый импульс нашему чемпионату, заставит и остальные клубы призадуматься,- ,,а мы что, так не сможем"? Говорят, что смелость города берет, а если это так, то где вы, клубы смельчаки? ЦСКА, Динамо и т.д. - рискнете?
Оренбург( симпатичная мне команда) играл за Зенит, и это также понятно, но в итоге не хватило класса.
Теперь Краснодар в шаге от чемпионства. Видно, что команда устала, играет на морально-волевых, что делает им честь, конечно. Новый чемпион, если это случится, придаст новый импульс нашему чемпионату, заставит и остальные клубы призадуматься,- ,,а мы что, так не сможем"? Говорят, что смелость города берет, а если это так, то где вы, клубы смельчаки? ЦСКА, Динамо и т.д. - рискнете?