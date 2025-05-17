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Слишкович: «Я бы хотел продолжить работу в „Оренбурге“»

вчера, 17:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович выразил желание остаться главным тренером в клубе, несмотря на вылет команды из РПЛ. Сегодня его подопечные потерпели домашнее поражение от «Краснодара» (1:2).

Я хотел бы продолжить работу. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами, я вижу их прогресс в игре. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут.

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Все комментарии
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вчера в 20:13
Моё уважение...
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d4x7s7j3cty7
вчера в 18:14
Значит придётся бороздить просторы пердива
Capral
Capral
вчера в 18:07
Слишкович молодец, настоящий Мужик!!!!!!! Это по мужски- идти с командой в 1-ю лигу, и с ней возвращаться в вышку!!! А то, знаем мы случаи, когда, кое-кто отправляет команду в помойную яму, и вместо того, чтобы возвращать её обратно, тайно бежит из страны, в багажнике автомобиля, чтоб по дороге не разорвали...
Удачи Слишковичу!!!!!!! Способный тренер, но опыта не хватает и практики. Мечтаю увидеть его ГТ Спартака, но уже окрепшим и состоявшимся тренером!!!!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 18:04
Нужно оставлять... и прикупить ему игроков
Vilar
Vilar
вчера в 17:48
Думаю, будет правильное решение - оставить Слишковича Владимира главным тренером.
Гость
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