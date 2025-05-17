Слишкович: «Я бы хотел продолжить работу в „Оренбурге“»

Главный тренер «Оренбурга» выразил желание остаться главным тренером в клубе, несмотря на вылет команды из РПЛ . Сегодня его подопечные потерпели домашнее поражение от «Краснодара» (1:2).

Я хотел бы продолжить работу. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами, я вижу их прогресс в игре. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут.