Слишкович: «Я бы хотел продолжить работу в „Оренбурге“»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович выразил желание остаться главным тренером в клубе, несмотря на вылет команды из РПЛ. Сегодня его подопечные потерпели домашнее поражение от «Краснодара» (1:2).
Я хотел бы продолжить работу. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами, я вижу их прогресс в игре. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут.
Удачи Слишковичу!!!!!!! Способный тренер, но опыта не хватает и практики. Мечтаю увидеть его ГТ Спартака, но уже окрепшим и состоявшимся тренером!!!!!!!
Удачи Слишковичу!!!!!!! Способный тренер, но опыта не хватает и практики. Мечтаю увидеть его ГТ Спартака, но уже окрепшим и состоявшимся тренером!!!!!!!