«Марсель» – «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Ренн», который состоится 17 мая 2025 года
«Марсель»
«Марсель» давно понял, что шансов на чемпионство у него нет и старается закончить сезон на втором месте. Сейчас команда имеет в своем активе 62 балла и лишь на один пункт опережает «Монако», поэтому хозяев устроит только победный результат в заключительном туре. Тем не менее, «Ренн» нельзя недооценивать и коллективу придется постараться, чтобы сохранить серебряные медали Лиги 1.
10 мая «Марсель» обыграл «Гавр» на выезде (3:1), а четвертого числа сыграл вничью с «Лиллем» (1:1).
«Ренн»
«Ренн» хочет забыть как можно быстрее нынешний сезон, ведь команда сыграла его очень слабо и только в конце немного выровняла положение в турнирной таблице. На данный момент коллектив занимает 11 место с 41 баллом и отстает на один пункт от ближайшего соперника. В выездной игре с «Марселем» вряд ли гости будут много атаковать и проявлять большую инициативу, ведь победа не имеет турнирного смысла.
10 мая «Ренн» обыграл на своем поле «Ниццу» (2:0), а третьего числа на выезде проиграл «Тулузе» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 1.68
- Ничья – 4.4
- Победит «Ренн» – 4.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.48
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»
- «Марсель» выиграл семь из десяти домашних поединков при двух поражениях
- Четыре из пяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что хозяева больше нуждаются в победе и смогут ее одержать на своем знаменитом стадионе.