«Марсель» – «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Ренн», который состоится 17 мая 2025 года

«Марсель»

«Марсель» давно понял, что шансов на чемпионство у него нет и старается закончить сезон на втором месте. Сейчас команда имеет в своем активе 62 балла и лишь на один пункт опережает «Монако», поэтому хозяев устроит только победный результат в заключительном туре. Тем не менее, «Ренн» нельзя недооценивать и коллективу придется постараться, чтобы сохранить серебряные медали Лиги 1.

10 мая «Марсель» обыграл «Гавр» на выезде (3:1), а четвертого числа сыграл вничью с «Лиллем» (1:1).

«Ренн»

«Ренн» хочет забыть как можно быстрее нынешний сезон, ведь команда сыграла его очень слабо и только в конце немного выровняла положение в турнирной таблице. На данный момент коллектив занимает 11 место с 41 баллом и отстает на один пункт от ближайшего соперника. В выездной игре с «Марселем» вряд ли гости будут много атаковать и проявлять большую инициативу, ведь победа не имеет турнирного смысла.

10 мая «Ренн» обыграл на своем поле «Ниццу» (2:0), а третьего числа на выезде проиграл «Тулузе» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.68

Ничья – 4.4

Победит «Ренн» – 4.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.48

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» выиграл семь из десяти домашних поединков при двух поражениях

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что хозяева больше нуждаются в победе и смогут ее одержать на своем знаменитом стадионе.