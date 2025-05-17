«Страсбур» – «Гавр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «Гавр», который состоится 17 мая 2025 года
«Страсбур»
Поражение в последнем туре немного ухудшило ситуацию для команды и пробиться в Лигу чемпионов будет не просто. Перед стартом заключительного тура «Страсбур» идет на шестом месте с 57 баллами и уступает двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. Хозяева обязаны побеждать и ждать результатов параллельных поединков, чтобы понять, на каком месте они закончат сезон.
10 мая «Страсбур» на выезде проиграл «Анже» (1:2), а третьего числа команда обыграла на своем поле «ПСЖ» (2:1).
«Гавр»
Для «Гавра» последний тур Лиги 1 также очень важен, ведь команда еще не решила свою судьбу на следующий сезон. Сейчас коллектив занимает 16 место с 31 баллом и отстает на два пункта от двух ближайших соперников, однако всего на одно очко опережает «Сент-Этьен», который также не потерял надежд на спасение. Только победа может гарантировать гостям как минимум место в стыковых матчах плей-офф за право остаться в Лиге 1.
10 мая «Гавр» проиграл на своем поле «Марселю» (1:3), а четвертого числа обыграл на выезде «Осер» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Страсбур» – 1.5
- Ничья – 4.9
- Победит «Гавр» – 5.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.48
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65
Статистика
- Пять последних матчей «Гавра» завершились исходом «обе забьют»
- «Страсбур» выиграл семь из десяти домашних поединков при одном поражении
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Страсбура», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева осознают ценность набранных трех баллов в заключительном туре и смогут сломить оборону соперника.