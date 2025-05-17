«Страсбур» – «Гавр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «Гавр», который состоится 17 мая 2025 года

«Страсбур»

Поражение в последнем туре немного ухудшило ситуацию для команды и пробиться в Лигу чемпионов будет не просто. Перед стартом заключительного тура «Страсбур» идет на шестом месте с 57 баллами и уступает двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. Хозяева обязаны побеждать и ждать результатов параллельных поединков, чтобы понять, на каком месте они закончат сезон.

10 мая «Страсбур» на выезде проиграл «Анже» (1:2), а третьего числа команда обыграла на своем поле « ПСЖ » (2:1).

«Гавр»

Для «Гавра» последний тур Лиги 1 также очень важен, ведь команда еще не решила свою судьбу на следующий сезон. Сейчас коллектив занимает 16 место с 31 баллом и отстает на два пункта от двух ближайших соперников, однако всего на одно очко опережает «Сент-Этьен», который также не потерял надежд на спасение. Только победа может гарантировать гостям как минимум место в стыковых матчах плей-офф за право остаться в Лиге 1.

10 мая «Гавр» проиграл на своем поле «Марселю» (1:3), а четвертого числа обыграл на выезде «Осер» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбур» – 1.5

Ничья – 4.9

Победит «Гавр» – 5.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.48

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

Пять последних матчей «Гавра» завершились исходом «обе забьют»

«Страсбур» выиграл семь из десяти домашних поединков при одном поражении

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Страсбура», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева осознают ценность набранных трех баллов в заключительном туре и смогут сломить оборону соперника.