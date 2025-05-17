Пресс-служба ЦСКА сообщила, что главным тренером «армейцев» в гала-матче в честь победы в Кубке УЕФА станет , а сборную Кубка УЕФА возглавит .

Это решение было принято после тщательного рассмотрения. Учитывая состав команды, включающий таких звездных игроков, как Дидье Дрогба и Нани, нам требовался тренер с богатым опытом выступлений на высшем уровне. Валерий Газзаев, обладатель 10 трофеев с ЦСКА , отвечал всем нашим требованиям. Он неоднократно играл против лучших футболистов мира и одерживал над ними победы. Его карьера включает выступления за «Бенфику» и сотрудничество с Клодом Макелеле. Кроме того, Валерий Газзаев обладает тренерской лицензией УЕФА категории А и является воспитанником ЦСКА .

И мы поняли, что такой человек есть — Александр Мостовой возглавит команду мировых звезд на Первом Еврокубке!