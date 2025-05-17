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Стало известно, кто возглавит команды в гала-матче ЦСКА

вчера, 20:45

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что главным тренером «армейцев» в гала-матче в честь победы в Кубке УЕФА станет Валерий Газзаев, а сборную Кубка УЕФА возглавит Александр Мостовой.

Это решение было принято после тщательного рассмотрения. Учитывая состав команды, включающий таких звездных игроков, как Дидье Дрогба и Нани, нам требовался тренер с богатым опытом выступлений на высшем уровне. Валерий Газзаев, обладатель 10 трофеев с ЦСКА, отвечал всем нашим требованиям. Он неоднократно играл против лучших футболистов мира и одерживал над ними победы. Его карьера включает выступления за «Бенфику» и сотрудничество с Клодом Макелеле. Кроме того, Валерий Газзаев обладает тренерской лицензией УЕФА категории А и является воспитанником ЦСКА.

И мы поняли, что такой человек есть — Александр Мостовой возглавит команду мировых звезд на Первом Еврокубке!

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:34
Николич разрешил Игорю Акинфееву сыграть в гала- - матче в честь 20- ти летия победы ЦСКА в кубке УЕФА......хотя на следующий день 19 мая ЦСКА играет в 29 туре против Локомотива.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 23:25, ред.
В Москву уже приехали Вагнер Лав, Карвальо, Дуду, Чиди Одия, Красич.
Вагнер Лав слышал хочет все 90 минут отыграть в гала- матче.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:25
Оооооооо, Маэстро- это чудо из чудес!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какие Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Валера, Дасаев, Олег Иванович, Сорокин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет слов, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:13
Какие Люди в кадре)...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
С таким счётом, мы часто киевлянам проигрывали. В 1979, мы очень укрепились- пришли в команду Газзаев, Ловчев, Латыш и Резник. И вот, в начале чемпионата идём без поражений, состав потрясающий!!! Одни из главных фаворитов чемпионата!!! Игра в Киеве. Газзаев забивает гол, но судья Г.Налбандян фиксирует офсайд. Через несколько минут, Якубик, потрясным дальним ударом в девятку забивает, но Валера снова в офсайде, но уже в пассивном и гол отменяют. В итоге, ту игру мы проиграли, и после этого надломились морально.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:34
А мне запомнился Газзаев в игре с ДК в Киеве. Год не помню, но его настырность в том матче поражала. ДК вели в счёте 2:0, и матч катился к концу, но Газзаев всё никак не хотел мириться с поражением и настырно лез вперёд. Игроки ДК откровенно смеялись над ним. Помню, Лёнчик Буряк что-то ему с улыбкой говорил. Но Валерий всё лез и лез вперёд и всё-таки забил свой гол! Киев выиграл 2:1, но Газзаев точно ту игру не проиграл.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Технарь, каких мало!!!!!!! Сразу вспомнился матч чемпионата СССР-1983, игра с киевским Динамо, в Москве-1:1. Что Валера вытворял!!!!!!! Один, обводил пол команды киевлян, просто, делал их сумасшедшими!!!!!!! А ведь защита в Киеве была мощнейшая, ушлая!!!!
Но и критиковали Валеру неоднократно, за неумение и нежелание играть в пас. В игре с Нантом, в 1980, рвался в атаку, лез в обводку, а страдали командные действия...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:06
Мне Газзаев запомнился как футболист и хороший футболист, когда играл за ДМ.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:33, ред.
Привет, Володя!!!
Всё верно. Это я напомнил, где и когда, Валера засветился как футболист. Хотя, заоблачную зарплату, Газзаеву, турецкий клуб предлагал, когда он, ещё был игроком Локомотива.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 21:25
Приятно будет снова увидеть в гала- матче Вагнер Лава, Карвальо.
Red blu
Red blu
вчера в 21:22
Все логично. Газзаев первый и единственный российский тренер завоевавший с ЦСКА европейский кубок.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:16
Виктор, вечер добрый! Так Газзаев не игать за ЦСКА будет, а будет тренером. А кому как не ему быть тренером ЦСКА в таком матче?
Capral
Capral
вчера в 20:53
Но как футболист, Газзаев стал в Динамо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:52
Царь напросился))/
39u7ns4w2xtt
39u7ns4w2xtt
вчера в 20:48
Мосту нашли применение
Гость
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