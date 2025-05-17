Стало известно, кто возглавит команды в гала-матче ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что главным тренером «армейцев» в гала-матче в честь победы в Кубке УЕФА станет Валерий Газзаев, а сборную Кубка УЕФА возглавит Александр Мостовой.
Это решение было принято после тщательного рассмотрения. Учитывая состав команды, включающий таких звездных игроков, как Дидье Дрогба и Нани, нам требовался тренер с богатым опытом выступлений на высшем уровне. Валерий Газзаев, обладатель 10 трофеев с ЦСКА, отвечал всем нашим требованиям. Он неоднократно играл против лучших футболистов мира и одерживал над ними победы. Его карьера включает выступления за «Бенфику» и сотрудничество с Клодом Макелеле. Кроме того, Валерий Газзаев обладает тренерской лицензией УЕФА категории А и является воспитанником ЦСКА.
И мы поняли, что такой человек есть — Александр Мостовой возглавит команду мировых звезд на Первом Еврокубке!
Вагнер Лав слышал хочет все 90 минут отыграть в гала- матче.
Вагнер Лав слышал хочет все 90 минут отыграть в гала- матче.
Какие Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Валера, Дасаев, Олег Иванович, Сорокин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет слов, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
Какие Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Валера, Дасаев, Олег Иванович, Сорокин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет слов, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
Но и критиковали Валеру неоднократно, за неумение и нежелание играть в пас. В игре с Нантом, в 1980, рвался в атаку, лез в обводку, а страдали командные действия...
Но и критиковали Валеру неоднократно, за неумение и нежелание играть в пас. В игре с Нантом, в 1980, рвался в атаку, лез в обводку, а страдали командные действия...
Всё верно. Это я напомнил, где и когда, Валера засветился как футболист. Хотя, заоблачную зарплату, Газзаеву, турецкий клуб предлагал, когда он, ещё был игроком Локомотива.
Всё верно. Это я напомнил, где и когда, Валера засветился как футболист. Хотя, заоблачную зарплату, Газзаеву, турецкий клуб предлагал, когда он, ещё был игроком Локомотива.