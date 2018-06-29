Деменко: «Если Дзюба здорово сыграет с Испанией, на него обратят внимание в Англии»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Деменко считает, что у российской национальной команды есть шанс победить Испанию в 1/8 финала чемпионата мира:

«Я сразу сказал, что это будет очень тяжёлый матч, а встреча с Португалией стала бы более приемлемым вариантом. Но в футболе может быть всё - и мы видели, как не вышла из группы Германия, как с трудом пробилась в плей-офф Аргентина. Зато здорово смотрелись те, кого фаворитами изначально не считали, - Хорватия, Бельгия. Если проанализировать игру испанцев, то у них тоже можно заметить проблемы. И они сами говорят, что Россия для них очень тяжёлый соперник. Это будет на самом деле интересный матч.

Понятно, что основная задача выполнена, но не стоит останавливаться. Тем более у футболистов есть такие возможности проявить себя. Хоть многие в нашу сборную и не верили, у неё есть потенциал, и футбол непредсказуем. Будем болеть и переживать за наших, чтобы они прошли как можно дальше».

Деменко также отметил, что нападающему Артему Дзюбе подошел бы английский футбол:

«Он высокий и габаритный форвард. На чемпионате мира мы видим, что Артём классно смотрится против любых защитников, даже мирового уровня. Если он сейчас здорово сыграет и с Испанией, то на него обязательно обратят внимание в Англии.

Что касается Головина, на мой взгляд, сейчас как раз то время, когда надо идти в большие клубы и не бояться. Всё меняется, на слуху много молодых игроков. Головину стоит использовать свой шанс».