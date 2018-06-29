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Деменко: «Если Дзюба здорово сыграет с Испанией, на него обратят внимание в Англии»

сегодня, 08:24
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Деменко считает, что у российской национальной команды есть шанс победить Испанию в 1/8 финала чемпионата мира:

«Я сразу сказал, что это будет очень тяжёлый матч, а встреча с Португалией стала бы более приемлемым вариантом. Но в футболе может быть всё - и мы видели, как не вышла из группы Германия, как с трудом пробилась в плей-офф Аргентина. Зато здорово смотрелись те, кого фаворитами изначально не считали, - Хорватия, Бельгия. Если проанализировать игру испанцев, то у них тоже можно заметить проблемы. И они сами говорят, что Россия для них очень тяжёлый соперник. Это будет на самом деле интересный матч.

Понятно, что основная задача выполнена, но не стоит останавливаться. Тем более у футболистов есть такие возможности проявить себя. Хоть многие в нашу сборную и не верили, у неё есть потенциал, и футбол непредсказуем. Будем болеть и переживать за наших, чтобы они прошли как можно дальше».

Деменко также отметил, что нападающему Артему Дзюбе подошел бы английский футбол:

«Он высокий и габаритный форвард. На чемпионате мира мы видим, что Артём классно смотрится против любых защитников, даже мирового уровня. Если он сейчас здорово сыграет и с Испанией, то на него обязательно обратят внимание в Англии.

Что касается Головина, на мой взгляд, сейчас как раз то время, когда надо идти в большие клубы и не бояться. Всё меняется, на слуху много молодых игроков. Головину стоит использовать свой шанс».

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Все комментарии
шацк
шацк
сегодня в 10:15
Любой игрок нашей сборной в случае победы над Испанией имеет шанс уехать в сильный чемп, в том числе и в Англию. И не факт кстати, что Дзюба выйдет в старте.
vastudio
vastudio
сегодня в 09:19
Так уже обратили внимание, и не только в Англии ,на Зюмбу)))
Efimych
Efimych
сегодня в 09:18
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 08:55
    Последняя команда Деменко - "Спартак"! Свою профессиональную карьеру Макс завершил в 2004 году после того, как долгое время не мог восстановиться после различных травм. По словам самого игрока, и травмы и трудности с выздоровлением напрямую связаны с употреблением игроками московского "Спартака"(в том числе и им) запрещённых препаратов в 2003 году итогами чего стал громкий допинговый скандал....
    Russian_spb
    Russian_spb
    сегодня в 08:51
    сомневаюсь.
    они после евро 2008 уже купили треть той нашей сборной.
    никто из них так и не заиграл.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 08:48
    Дзюбе если и идти в АПЛ,то только в Сток Сити,на замену Краучу. Тот такая же неповоротливая каланча и Дзюба легко впишется на его место )
    Георгий Додонов
    Георгий Додонов
    сегодня в 08:44
    Да для Англии он в самый раз.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 08:30
    Дзюба тот игрок, который может сломить защиту сборной Испании.
    Главное, чтобы не махал ни руками, ни языком - пусть ему повезет.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 08:26
    Давно его отправить по дальше
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