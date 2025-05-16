«Боруссия» Дортмунд – «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги (17.05.2025)

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вчера, 22:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.09. Победа «Хольштайна» оценивается за 21, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 13.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 4.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 4.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд находится хорошей форме. На данный момент команда находится на пятом месте, с заработанными 52 очками. При победе в этом матче, команда сможет попасть в зону Лиги Чемпионов, ведь четвёртое место опережает «Боруссию» всего на одно очко. Две последние встречи «Боруссии» Д завершились победами над «Вольфсбургом» (4:0), и «Байером» (4:2).

«Хольштайн» провалился ещё в начале сезона, однако сейчас ситуация примерно выровнялась. Но команда из Киля уже досрочно покинула Бундеслигу, ведь она идёт на 17 месте, с заработанными 25 очками, а для выхода из «красной зоны» ей необходимо 7 очков. Два последних матча «Хольштайна» закончились победой над «Аугсбургом» (3:1), и поражением от «Фрайбурга» (1:2).

Информация для ставок

«Боруссия» Дортмунд не проигрывает на протяжении шести матчей

«Хольштайн» проиграл два матча из пяти последних

Девять прошедших встреч «Боруссии» завершились с тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть очень насыщенным на голы. Предлагаем обратить внимание на вариант тотал больше 4.5 мячей в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.9.