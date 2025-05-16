Суд отстранил президента Федерации футбола Бразилии

1747409249

вчера, 18:27

Глава бразильской федерации, назначивший в сборную Бразилии, отстранён. Судья штата Рио-де-Жанейро отлучил Эдналдо Родригеса от должности президента.

Суд признал недействительным соглашение, подписанное пятью руководителями федерации, которое утвердило законность избрания Родригеса в марте 2022 года. Причиной послужила возможная подделка подписи одного из руководителей – Антонио де Лимы. Имеется также экспертное заключение, указывающее на фальсификацию подписи.

Эдналдо уже подал апелляцию в Верховный суд.