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Суд отстранил президента Федерации футбола Бразилии

вчера, 18:27

Глава бразильской федерации, назначивший Карло Анчелотти в сборную Бразилии, отстранён. Судья штата Рио-де-Жанейро отлучил Эдналдо Родригеса от должности президента.

Суд признал недействительным соглашение, подписанное пятью руководителями федерации, которое утвердило законность избрания Родригеса в марте 2022 года. Причиной послужила возможная подделка подписи одного из руководителей – Антонио де Лимы. Имеется также экспертное заключение, указывающее на фальсификацию подписи.

Эдналдо уже подал апелляцию в Верховный суд.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 23:17
Теперь и папа Карло попал. У нас для него есть две вакансии: Динамо, Спартак.
протон
протон
вчера в 21:46
Анчелотти ещё не начал тренировать сборную "Бразилии", но уже попал в Бразильский Сериал!
catal
catal
вчера в 18:47, ред.
Напоминает "свадьбу в малиновке", видимо в каждой стране есть свои Попандопулы и Грицианы Таврические.
Гость
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