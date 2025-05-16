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Сане не планирует продлевать контракт с «Баварией»

вчера, 21:45

«Бавария» предложила 29-летнему вингеру Лерою Сане продлить действующее соглашение, которое действует до 30 июня, с новым годовым окладом в 10 миллионов евро и дополнительными выплатами на сумму 5,5 миллионов евро, а также подписным бонусом.

Срок для ответа установлен до конца текущих выходных. На данный момент Сане не собирается принимать предложение «Баварии».

Если ни одна из сторон — «Бавария» и Сане — не изменит своей позиции, это может привести к уходу игрока этим летом на правах свободного агента.

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Все комментарии
Erwurt89
Erwurt89 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:41
Плюсую(+) три раза
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:28
Видимо расчитывает на хороший подписной бонус в статусе свободного агента...
протон
протон
вчера в 22:12
Пришло время прощаться с Сане
drug01
drug01
вчера в 21:55
А куда он пойдет?
Capral
Capral
вчера в 21:50
Хвала Создателю!!!!!!!
Пусть идёт на все четыре стороны!!!
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