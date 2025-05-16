Инфантино допустил расширение ЧМ-2030 до 64 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался относительно возможного расширения числа участников чемпионата мира по футболу 2030 года до 64 команд.
Празднование столетия чемпионата мира обещает стать особенным событием. Я хотел бы подчеркнуть слова Алехандро Домингеса, президента Конфедерации футбола Южной Америки, который призвал всех задуматься о том, как достойно отпраздновать этот юбилей. Поэтому любая инициатива, связанная с этим событием, имеет право на существование.
Ранее стало известно, что ФИФА рассматривает возможность увеличения числа команд на чемпионате мира 2030 года с 48 до 64 в связи с юбилеем турнира. Президент организации Инфантино назвал эту идею «заслуживающей внимания».