Инфантино допустил расширение ЧМ-2030 до 64 команд

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вчера, 21:39

Президент ФИФА высказался относительно возможного расширения числа участников чемпионата мира по футболу 2030 года до 64 команд.

Празднование столетия чемпионата мира обещает стать особенным событием. Я хотел бы подчеркнуть слова Алехандро Домингеса, президента Конфедерации футбола Южной Америки, который призвал всех задуматься о том, как достойно отпраздновать этот юбилей. Поэтому любая инициатива, связанная с этим событием, имеет право на существование.