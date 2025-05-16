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Инфантино допустил расширение ЧМ-2030 до 64 команд

вчера, 21:39

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался относительно возможного расширения числа участников чемпионата мира по футболу 2030 года до 64 команд.

Празднование столетия чемпионата мира обещает стать особенным событием. Я хотел бы подчеркнуть слова Алехандро Домингеса, президента Конфедерации футбола Южной Америки, который призвал всех задуматься о том, как достойно отпраздновать этот юбилей. Поэтому любая инициатива, связанная с этим событием, имеет право на существование.

Ранее стало известно, что ФИФА рассматривает возможность увеличения числа команд на чемпионате мира 2030 года с 48 до 64 в связи с юбилеем турнира. Президент организации Инфантино назвал эту идею «заслуживающей внимания».

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Все комментарии
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
сегодня в 00:57
256..
Брулин
Брулин
вчера в 23:15
а давайте зафигачем ЧМ в антарктиде! и пусть без отбора, сразу плей-офф, все со всеми. даже не знаю чем плоха эта идея!)
протон
протон
вчера в 22:12
Надо 128 сборных, чтобы вообще ни кому не было обидно
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:44
Скоро в ЧМ команд станет больше чем в мире стран.
Гость
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