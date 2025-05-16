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«Ростех» обвиняет «Крылья Советов» в неисполнении долговых обязательств

вчера, 20:26

Компания «Ростех» сообщила, что футбольный клуб «Крылья Советов» не предпринимает никаких шагов для погашения своего долга перед корпорацией.

Несмотря на то, что срок погашения долга истек еще в 2016 году, «Ростех» ежегодно подтверждал его статус перед Российской Премьер-Лигой (РПЛ), что позволяло клубу участвовать в чемпионате России. В настоящее время «Крылья Советов» сталкиваются с проблемами получения лицензии РФС-1, необходимой для участия в новом сезоне.

Представители «Ростеха» выразили обеспокоенность отсутствием конструктивного подхода со стороны клуба к решению вопроса о задолженности. В апреле текущего года клубу были предложены общие условия погашения долга в течение трех лет, однако конкретные детали, такие как график платежей и обеспечение долга, не были предоставлены.

«Ростех» настаивает на предоставлении ликвидного залога, переговоры по которому ведутся уже несколько лет.

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протон
протон
вчера в 22:13
Похоронные бюро сейчас крайне прибыльный бизнес! Очереди везде!
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:49
Ну это было бы здорово! Но как говорил извесный персонаж-меня терзают смуные сомнения
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:32
Если так дело пойдет дальше то не лучше ли нашему государству прекратить вваливать через Газпром миллиарды бюджетных денег в Зенит. а погасить долг КС.?
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:28, ред.
Если так дальше пойдёт, то хана на Крыльям
Гость
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