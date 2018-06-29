Сампаоли ушел от ответа на вопрос о консультациях с Месси во время матча

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не стал прямо отвечать на вопрос о переговорах с нападающим Лионелем Месси во время игры.

В поединке третьего тура группового этапа чемпионата мира с Нигерией (2:1) Сампаоли подозвал Месси к бровке и спросил у него разрешения выпустить на поле Серхио Агуэро.

«Да, я помню этот момент, но всё, о чем я говорю с футболистами - это приватное. Я не думаю, что наши слова должны становиться общественным достоянием, это был простой обмен словами с футболистом».