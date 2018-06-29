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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Сампаоли ушел от ответа на вопрос о консультациях с Месси во время матча

сегодня, 23:03

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не стал прямо отвечать на вопрос о переговорах с нападающим Лионелем Месси во время игры.

В поединке третьего тура группового этапа чемпионата мира с Нигерией (2:1) Сампаоли подозвал Месси к бровке и спросил у него разрешения выпустить на поле Серхио Агуэро.

«Да, я помню этот момент, но всё, о чем я говорю с футболистами - это приватное. Я не думаю, что наши слова должны становиться общественным достоянием, это был простой обмен словами с футболистом».

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
сегодня в 23:24
Месси не разрешил отвечать на этот вопрос
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 23:10
А что тут говорить, и так все понятно
Apsny
Apsny
сегодня в 23:09
Агуэро же друг Месси, чего он его в основу не ставит же)))
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