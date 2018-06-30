Буффон написал прощальное письмо

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон попрощался с «Ювентусом». Сегодня подошел к концу контракт вратаря с туринским клубом.
«17 лет в черно-белой футболке подходят к концу. Эти годы были наполнены множеством вещей: друзья, товарищи по команде, слезы, победы, поражения, трофеи, слухи, гнев, разочарование, счастье и много других эмоций. Я никогда об этом не забуду. Все это останется в моем сердце навсегда», - написал Буффон в своем Твиттере.
Хоризма есть, фильмы про спорт мало снимают.
Короче касса обеспечена.
Хоризма есть, фильмы про спорт мало снимают.
Короче касса обеспечена.