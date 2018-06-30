Буффон написал прощальное письмо

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон попрощался с «Ювентусом». Сегодня подошел к концу контракт вратаря с туринским клубом.



«17 лет в черно-белой футболке подходят к концу. Эти годы были наполнены множеством вещей: друзья, товарищи по команде, слезы, победы, поражения, трофеи, слухи, гнев, разочарование, счастье и много других эмоций. Я никогда об этом не забуду. Все это останется в моем сердце навсегда», - написал Буффон в своем Твиттере.

17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine pic.twitter.com/Qu1vb0UOH2 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 30 июня 2018 г.