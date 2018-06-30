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Буффон написал прощальное письмо

сегодня, 13:18

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон попрощался с «Ювентусом». Сегодня подошел к концу контракт вратаря с туринским клубом.

«17 лет в черно-белой футболке подходят к концу. Эти годы были наполнены множеством вещей: друзья, товарищи по команде, слезы, победы, поражения, трофеи, слухи, гнев, разочарование, счастье и много других эмоций. Я никогда об этом не забуду. Все это останется в моем сердце навсегда», - написал Буффон в своем Твиттере.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Физручини
сегодня в 15:40
Вот как раз этого и не надо!!
juvenale
juvenale ответил Брулин
сегодня в 15:04
Брулин:
Я один надеюсь что он не пойдет в ПСЖ?
надеюсь что перейдет,возможно получится лч выиграть
Faustello
Faustello
сегодня в 15:02
Буффону нужно перчатки на гвоздь и идти в синематограф.
Хоризма есть, фильмы про спорт мало снимают.
Короче касса обеспечена.
Физручини
Физручини
сегодня в 15:01
Ждем Джиджи у руля Ювентуса в качестве главного тренера!
Верг
Верг
сегодня в 14:23
я не вернусь, так говорил когда то мой..
Брулин
Брулин
сегодня в 14:14
Я один надеюсь что он не пойдет в ПСЖ?
drug01
drug01
сегодня в 14:07
Спасибо за игру!
Alista
Alista
сегодня в 14:05
Удачи Буффону!
juvenale
juvenale
сегодня в 14:00
Спасибо за все Легенда!!!Удачи в новом клубе
Заброда
Заброда
сегодня в 14:00
Заголовок пугающий.
dimagas1
dimagas1 ответил LOpp
сегодня в 13:31
LOpp:
А если уедет в Китай или МЛС?
Это другое дело.Там футбол уже по сути и не играют,а бабло рубят.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 13:28
заголовок слишком пессимистичен... подумал случилось что с Буффогом...ведь на ЧМ не попал всё-таки
lawr19730
lawr19730
сегодня в 13:26
56ьный заголовок.
LOpp
LOpp ответил dimagas1
сегодня в 13:26
А если уедет в Китай или МЛС?
dimagas1
dimagas1
сегодня в 13:22
69, ну если перейдет в ПСЖ то запечатает себе карьеру 77м до конца жизни .
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