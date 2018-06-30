Марадона не считает Рамоса топовым футболистом

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что не считает защитника «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса футболистом топ-уровня.



«Рамос не является футболистом топ-уровня. Если он хочет, я извинюсь за свои слова, но я не собираюсь менять свой взгляд на футбол только из-за него.



Он отличный игрок, великий капитан, он может стать одним из лидеров сборной Испании. Мы видели, что он многое делает для „Реала“. Но для меня он не топовый футболист».



Ранее Марадона признался, что считал нынешнего главного тренера сборной Испании Фернандо Йерро настоящим монстром, когда тот играл на поле.