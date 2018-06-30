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Марадона не считает Рамоса топовым футболистом

сегодня, 13:43

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что не считает защитника «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса футболистом топ-уровня. 

«Рамос не является футболистом топ-уровня. Если он хочет, я извинюсь за свои слова, но я не собираюсь менять свой взгляд на футбол только из-за него.

Он отличный игрок, великий капитан, он может стать одним из лидеров сборной Испании. Мы видели, что он многое делает для „Реала“. Но для меня он не топовый футболист».

Ранее Марадона признался, что считал нынешнего главного тренера сборной Испании Фернандо Йерро настоящим монстром, когда тот играл на поле. 

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Все комментарии
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил Palex
сегодня в 15:48
Palex:
А ты видел игру Пеле?
я видел. пеле- это король, марадона-просто очень сильнай игрок. в его время были 3-4 игрока его уровня.
волгoдoн
волгoдoн ответил
сегодня в 15:47
ᅠ:
Марадона был бы обладателем ЗМ, если бы тогда выбирали не только европейских игроков - в его футбольной силе сомнений нет. Но и ребят в комментариях понять можно, Диего иногда говорит глупые вещи. Игрок Марадона был отличным, тренер Марадона весьма средненьким, а комментатор-аналитик Марадона и вовсе провальным.
Трикодин,ты лучше подорожник к ж..пе приложи. А то тужишься и потеешь тут,как рядовой мадридоглор)
ᅠ
ответил Lazio-Kiev
сегодня в 15:40
Lazio-Kiev:
Я не обсуждаю поступки и человеческие качества Марадоны. Я смеюсь над местными глориками, которые пытаются поставить под сомнения его футбольное прошлое. Игрока, который сделал не самую сильную Аргентину чемпионом мира, а Наполи- двукратным обладателем скудетто и евротрофея, что ни до него, ни после повторить не удалось.
Марадона был бы обладателем ЗМ, если бы тогда выбирали не только европейских игроков - в его футбольной силе сомнений нет. Но и ребят в комментариях понять можно, Диего иногда говорит глупые вещи. Игрок Марадона был отличным, тренер Марадона весьма средненьким, а комментатор-аналитик Марадона и вовсе провальным.
kiendjin
kiendjin ответил Gelious
сегодня в 15:38
Gelious:
"Мы видели, что он многое делает для „Реала“. Но для меня он не топовый футболист" - это как?
Для Реала многое делает Перес и его кабинет..
kiendjin
kiendjin
сегодня в 15:38
Марадона 3ни не скажет...В Рамосе больше понтов чем мастерства..И никогда он не станет игроком уровня Пуйоля.
Gelious
Gelious
сегодня в 15:37
"Мы видели, что он многое делает для „Реала“. Но для меня он не топовый футболист" - это как?
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил
сегодня в 15:34
ᅠ:
Как футболист Марадона отличный был. Но это же не значит, что его взгляд на футбол правильный. Пеле постоянно ошибается с прогнозами, например, а ведь король футбола как-никак. Ты показ средних пальцев Марадоной тоже считаешь правильным поступком, или всё-таки Марадона ошибается тоже?
Я не обсуждаю поступки и человеческие качества Марадоны. Я смеюсь над местными глориками, которые пытаются поставить под сомнения его футбольное прошлое. Игрока, который сделал не самую сильную Аргентину чемпионом мира, а Наполи- двукратным обладателем скудетто и евротрофея, что ни до него, ни после повторить не удалось.
амурец
амурец
сегодня в 15:33
великий Диего может себе позволить высказать любое мнение, но это не значит, что с его мнением надо соглашаться всем
bayern-cobra
bayern-cobra
сегодня в 15:30
Ромос им никогда и не был
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 15:28
Дзюба только подтвердит эти слова!!!
ᅠ
ответил Lazio-Kiev
сегодня в 15:28
Lazio-Kiev:
Дружище, ты пересмотрел сериалы про Эскобара.)
Как футболист Марадона отличный был. Но это же не значит, что его взгляд на футбол правильный. Пеле постоянно ошибается с прогнозами, например, а ведь король футбола как-никак.
Ты показ средних пальцев Марадоной тоже считаешь правильным поступком, или всё-таки Марадона ошибается тоже?
ᅠ
сегодня в 15:25
Просто Диего с зелёными человечками много общается, его можно понять.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Palex
сегодня в 15:20
Palex:
А ты видел игру Пеле?
Он Пеле с Пепе перепутал😜. Сливочные они такие смешные!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 15:17
    Георгий Додонов
    Георгий Додонов
    сегодня в 15:16
    Правильно Диего считает. Дзюба сделает рамоса.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил Alex12357
    сегодня в 15:13
    Alex12357:
    КТО ?Марадона?Это полнейший абсурд ,наркобарона считать футболистом!!!
    Дружище, ты пересмотрел сериалы про Эскобара.)
    Alista
    Alista
    сегодня в 15:07
    У Марадоны всегда свое мнение.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 14:50
    имеет право на мнение. Для меня Марадона не является топовым футболистом ни на поле ни за его пределами.
    Palex
    Palex ответил Aivust
    сегодня в 14:26
    Aivust:
    А ты и не легенда,запомнился только наркотиками и голом рукой, футболист среднего уровня.Пеле намного сильнее.
    А ты видел игру Пеле?
    Верг
    Верг
    сегодня в 14:25
    НУ тай йерро на самом деле лучший защитник в истории испании, тут не придраться, рамос в обороне неважно играет, но забивает решающие голы. Фернандо играл в просыпающеся сборной испании, которую в 2002 году задушили судьи, в 98 сборную задушил вратарь барселоны субисарета!
    Alex12357
    Alex12357 ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 14:25
    Lazio-Kiev:
    Одним из лучших футболистов в истории футбола. Не знал?
    КТО ?Марадона?Это полнейший абсурд ,наркобарона считать футболистом!!!
    Aivust
    Aivust
    сегодня в 14:23
    А ты и не легенда,запомнился только наркотиками и голом рукой, футболист среднего уровня.Пеле намного сильнее.
    DEIVID
    DEIVID
    сегодня в 14:17
    Как защитник он довольно слабый, позиционно вообще не умеет играть в обороне. Всё чем он запомнится это голами головой на последних минутах, а как оборонец он очень посредственен.
    Footlife
    Footlife
    сегодня в 14:16
    Тут личная неприязнь, не более.
    Dmitriy Q
    Dmitriy Q
    сегодня в 14:07
    Иногда великие футболисты высказывают свое мнение исключение из своих взглядов на футбол но пр этом не является правдой, мы видели как играл Реал когда не было Рамоса в ЛЧ в матче с Ювентусом,достаточного примера что бы понять какого он уровня
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    сегодня в 14:06
    марадоне обидно стало то что рамос назвал месси лучше марадоны
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил Alex12357
    сегодня в 14:04
    Alex12357:
    Наркушник !Кем ты себя возомнил?
    Одним из лучших футболистов в истории футбола. Не знал?
    Accinit
    Accinit
    сегодня в 14:02
    Марадона знает, что говорит, он руководит Динамо Брест.
    Kaiser ---
    Kaiser ---
    сегодня в 14:00
    Совсем сбрендил чтоли?если Серёжа не топ,то кто,Дзюбиньо чтоли
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    сегодня в 13:57
    Рамос именно, как оборонец не о чем
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