«Ювентус» собирается продлить контракты с Пьяничем и Хедирой

По данным из итальянских СМИ, «Ювентус» собирается продлить контракты с полузащитниками Сами Хедирой и Миралемом Пьяничем.



Ранее ходили слухи, что Пьянич может продолжить карьеру в «Барселоне», поэтому «старая синьора» намерена улучшить условия соглашения с боснийцем, чтобы удержать его в команде. Сообщается, что Пьяничу был предложен контракт до 2022 года, а его заработная плата увеличится до 6 млн евро в год.



Хедира также может продлить контракт с клубом, соглашение с немецким футболистом будет рассчитано до 2021 года.