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«Ювентус» собирается продлить контракты с Пьяничем и Хедирой

сегодня, 10:39

По данным из итальянских СМИ, «Ювентус» собирается продлить контракты с полузащитниками Сами Хедирой и Миралемом Пьяничем.

Ранее ходили слухи, что Пьянич может продолжить карьеру в «Барселоне», поэтому «старая синьора» намерена улучшить условия соглашения с боснийцем, чтобы удержать его в команде. Сообщается, что Пьяничу был предложен контракт до 2022 года, а его заработная плата увеличится до 6 млн евро в год. 

Хедира также может продлить контракт с клубом, соглашение с немецким футболистом будет рассчитано до 2021 года. 

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Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 11:20
Очень правильное решение! Это очень качественные и нужные клубу игроки!!
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