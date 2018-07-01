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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет первый тайм, 17’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Акинфеев: «Сейчас ощущаю радость от победы и опустошение»

сегодня, 20:05
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал победу над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Сейчас ощущаю опустошение. Радость от победы и опустошение, потому что вы сами видели: на протяжении второго тайма и в дополнительное время мы оборонялись, старались сохранить свои ворота на замке, что нам удалось. Чего греха таить, надеялись на пенальти, потому что против Испании всегда тяжело играть. Получилось. Не всегда же испанцам должно везти? Слава богу. 

Действительно можем или это стечение обстоятельств? Думаю, этот вопрос сейчас неуместен. Мы выиграли. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Я уже перед турниром много раз говорил, что мы должны объединиться. Думаю, мы это сделали. Мы проводим фантастический чемпионат, и я думаю, что не только наши болельщики, но и болельщики других стран окунулись в эту атмосферу и поняли, что Россия — это страна, где умеют играть в футбол, хотят играть в футбол и умеют организовывать праздники», - сказал Акинфеев.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:52
Я согласен с комментарием Акинфеева
VIPded
VIPded
сегодня в 20:49
Всем ордена! Игорю Акинфееву - Героя России!!!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 20:42
Молодец Игорь!
blitz
blitz
сегодня в 20:40
Просто красавец.
Zeychba
Zeychba
сегодня в 20:31
Игорь, прости что сомневался, ты космос
makkie
makkie
сегодня в 20:25
Игорь, спасибо!
Так держать и дальше - победа над Испанией должна окрылить!
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 20:24
на 50% это его заслуга.
браво Игорь и команда!!!
Андрей Севрук
Андрей Севрук
сегодня в 20:22
Вот так вот вдруг не стало "коней", "свиней", "бомжей". Зато появилась сборная РОССИИ и гордость за нее. Мои Вам искренние поздравления.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:21
Супер сейф Игоря - ШЕДЕВР!!!
Спасибо всем за 1/4 мундиаля.
Игорь лучший!!!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 20:15
Игорек ты был просто великолепен!)))
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 20:14
Больше не буду ругать Акинфеева
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 20:13
Красавчик сегодня. Его победа!
cska.78
cska.78
сегодня в 20:13
Удачи в дальнейшем!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:09
Игорек красавчик!Неожиданно порадовал!
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
сегодня в 20:07
ИГОРЬ, ОТ СПАРТАКА БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ К ТЕБЕ! ТРЕНЕР СПАРТАКОВЕЦ И ВРАТАРЬ ИЗ ЦСКА - САМАЯ СИЛЬНАЯ СБОРНАЯ!)
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