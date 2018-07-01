Акинфеев: «Сейчас ощущаю радость от победы и опустошение»

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал победу над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Сейчас ощущаю опустошение. Радость от победы и опустошение, потому что вы сами видели: на протяжении второго тайма и в дополнительное время мы оборонялись, старались сохранить свои ворота на замке, что нам удалось. Чего греха таить, надеялись на пенальти, потому что против Испании всегда тяжело играть. Получилось. Не всегда же испанцам должно везти? Слава богу.

Действительно можем или это стечение обстоятельств? Думаю, этот вопрос сейчас неуместен. Мы выиграли. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Я уже перед турниром много раз говорил, что мы должны объединиться. Думаю, мы это сделали. Мы проводим фантастический чемпионат, и я думаю, что не только наши болельщики, но и болельщики других стран окунулись в эту атмосферу и поняли, что Россия — это страна, где умеют играть в футбол, хотят играть в футбол и умеют организовывать праздники», - сказал Акинфеев.