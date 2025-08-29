Карпин объяснил, почему не вызвал Умярова в сборную России

1756475848

вчера, 16:57

Главный тренер сборной России объяснил, почему полузащитник «Спартака» не был включен в заявку национальной команды на товарищеские матчи против Иордании и Катара:

Мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс. Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция. Вызваны Кисляк, Глебов и Черников. Все они находятся в хорошем состоянии, показывают качественный футбол. Этот выбор обусловлен конкуренцией между игроками и больше ничем.

Напомним, что 4 сентября сборная России сыграет в Москве с Иорданией, а 7-го встретится на выезде с Катаром.