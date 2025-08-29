 
Карпин объяснил, почему не вызвал Умярова в сборную России

вчера, 16:57

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не был включен в заявку национальной команды на товарищеские матчи против Иордании и Катара:

Мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс. Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция. Вызваны Кисляк, Глебов и Черников. Все они находятся в хорошем состоянии, показывают качественный футбол. Этот выбор обусловлен конкуренцией между игроками и больше ничем.

Напомним, что 4 сентября сборная России сыграет в Москве с Иорданией, а 7-го встретится на выезде с Катаром.

Все комментарии
c674tj2dakq4
c674tj2dakq4
сегодня в 01:15
Не был он тренером и не будет! А нос по ветру - это его .......
Сп62
Сп62
вчера в 21:58
Что касается сдерживания соперника, то здесь и Черников, и Глебов выглядят предподчительнее. А вот с точки организации игры, то Умяров намного креативнее и одного, и другого. Видимо Карпину сегодня требуются не созидатели, а просто работяги.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:52
Так и я про Мостоого. Он игрок ротации. Верно? Да. Далеко е сильнейший в полузащите в РПЛ, да? Да. Игрок команды юбиляра с которой очень тесно связан непосредственный Шеф Карпина из РФС. Да? да. Балее чем достаточно аргументов для обоснования и даже для оправданий действий тренера сборной
ABir
ABir
вчера в 20:15
На игру с такими соперниками Карпин может ставить любого из перечисленных футболистов, включая Умярова, и каждый должен достойно выглядеть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Да понял я вас...
Кругом заговоры...афёры...подхалимство и алчность....)))

Я вам про Мостового....про актуальность его вызова...
А вы привязали его к должностям...курсу валют...стоимости барреля и куба газа...

Короче я вас понял...Карпин у вас подхалим...кабинетоугодник и в целом нехороший человек..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:00
Толя привет...! А я всегда рад когда в сборную сейчас спартаковцев не вызывают. С кем играем и за что играем...???.... да и травм меньше будет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:10, ред.
Он игрок ротации, а, например Умяров - твердый игрок основы, но не вызван. Как и Фомин и тоже не вызван. Карпин нос по ветру умеет держать и не забывает, что Президент РФС Дюков еще и Президент Газпромнефти. А это решающий фактор при выборе состава сборной
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:31
Мостового тяжело назвать лавочником....
Он принял участие во всех 6-ти турах...
В трёх отыграл по часу...в трёх по полчаса....
Учитывая что у Семака 12 полузащитников - игрового времени у него немало....
Да и статистика неплоха...6 игр - 3 гола....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:24
Он хотел сказать что привозят они меньше Наильки нынче. Так как у нас конкуренция кто хуже Наилька может быть доволе своими успехами
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:06
Лучше бы пояснил зачем вызвал лавочников Адамова, Горшкова, Мостового, Миранчука :? Да и Кривцов - игрок ротации.
Гость
