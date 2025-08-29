Карпин объяснил, почему не вызвал Умярова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не был включен в заявку национальной команды на товарищеские матчи против Иордании и Катара:
Мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс. Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция. Вызваны Кисляк, Глебов и Черников. Все они находятся в хорошем состоянии, показывают качественный футбол. Этот выбор обусловлен конкуренцией между игроками и больше ничем.
Напомним, что 4 сентября сборная России сыграет в Москве с Иорданией, а 7-го встретится на выезде с Катаром.
Кругом заговоры...афёры...подхалимство и алчность....)))
Я вам про Мостового....про актуальность его вызова...
А вы привязали его к должностям...курсу валют...стоимости барреля и куба газа...
Короче я вас понял...Карпин у вас подхалим...кабинетоугодник и в целом нехороший человек..
Он принял участие во всех 6-ти турах...
В трёх отыграл по часу...в трёх по полчаса....
Учитывая что у Семака 12 полузащитников - игрового времени у него немало....
Да и статистика неплоха...6 игр - 3 гола....
