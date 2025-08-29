 
Soccer.ru
Карпин: «Иордания и Катар сильнее многих соперников, с которыми мы играли»

вчера, 16:05

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, чего ждёт от ближайших товарищеских поединков.

Ожидания связаны с уровнем соперников. Будет интересно посмотреть на нас в этих матчах, поскольку Иордания и Катар всё же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее. Обе команды показывают хорошую игру, но при этом отличаются по стилю.

Напомним, что ранее был опубликован список из тридцати футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сбор.

Россия дома примет Иорданию 4 сентября, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.

lotsman
lotsman
вчера в 20:21
Сильнее команды, это хорошо. Есть возможность проверить на что способна наша сборная.
u38325tbuqht
u38325tbuqht
вчера в 16:24
Тут можно согласиться с тренером
Capral
Capral
вчера в 16:20
Стервятникам приготовиться.
