Карпин: «Иордания и Катар сильнее многих соперников, с которыми мы играли»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, чего ждёт от ближайших товарищеских поединков.
Ожидания связаны с уровнем соперников. Будет интересно посмотреть на нас в этих матчах, поскольку Иордания и Катар всё же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее. Обе команды показывают хорошую игру, но при этом отличаются по стилю.
Напомним, что ранее был опубликован список из тридцати футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сбор.
Россия дома примет Иорданию 4 сентября, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.