Алексей Миранчук присоединится к сборной России позже остальных игроков

вчера, 14:43

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук присоединится к сборной России позже остальных футболистов и может пропустить товарищеский матч против команды Иордании.

Об этом рассказал главный тренер российской сборной Валерий Карпин:

Алексей Миранчук, вероятно, прилетит позднее других игроков и скорее сыграет с Катаром, а не с Иорданией. Но для нас важнее не время на дорогу, а желание самих игроков приехать и сыграть за сборную. У ребят оно есть, они с большим энтузиазмом откликнулись на вызов.

Напомним, что 4 сентября Россия сыграет в Москве с Иорданией, а 7 сентября встретится на выезде с Катаром.

Ранее был объявлен состав национальной команды на сентябрьские товарищеские матчи.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:11, ред.
И еще 2 вопроса по составу. 1. Вратарь Адамов сыграл всего 2 игры в основе и уже в сборной, за что? 2. Горшков твердый лавочник в клубе, как и Мостовой в сборной за что? Как и Самошников, который всего 1 игру сыграл в основе ?
Или это команда друзей и поклонников Карпина? Про братанов Миранчуков вообще молчу. Один из низ вообще нулевй.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:05
А у меня есть два вопроса по этому Миранчуку. 1. Зачем он нужен? 2. Кто оплачивает этот дорогой вояж из Америки туда и обратно? Карпин? Не думаю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:51
Пусть приедет, со знакомыми пообщается, с братом увидеться...
Гость
