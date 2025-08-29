Алексей Миранчук присоединится к сборной России позже остальных игроков

1756467806

вчера, 14:43

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» присоединится к сборной России позже остальных футболистов и может пропустить товарищеский матч против команды Иордании.

Об этом рассказал главный тренер российской сборной :

Алексей Миранчук, вероятно, прилетит позднее других игроков и скорее сыграет с Катаром, а не с Иорданией. Но для нас важнее не время на дорогу, а желание самих игроков приехать и сыграть за сборную. У ребят оно есть, они с большим энтузиазмом откликнулись на вызов.

Напомним, что 4 сентября Россия сыграет в Москве с Иорданией, а 7 сентября встретится на выезде с Катаром.

Ранее был объявлен состав национальной команды на сентябрьские товарищеские матчи.