Алексей Миранчук присоединится к сборной России позже остальных игроков

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук присоединится к сборной России позже остальных футболистов и может пропустить товарищеский матч против команды Иордании.
Об этом рассказал главный тренер российской сборной Валерий Карпин:
Алексей Миранчук, вероятно, прилетит позднее других игроков и скорее сыграет с Катаром, а не с Иорданией. Но для нас важнее не время на дорогу, а желание самих игроков приехать и сыграть за сборную. У ребят оно есть, они с большим энтузиазмом откликнулись на вызов.
Напомним, что 4 сентября Россия сыграет в Москве с Иорданией, а 7 сентября встретится на выезде с Катаром.
Ранее был объявлен состав национальной команды на сентябрьские товарищеские матчи.
Или это команда друзей и поклонников Карпина? Про братанов Миранчуков вообще молчу. Один из низ вообще нулевй.
