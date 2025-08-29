«Лорьян» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» – «Лилль», который состоится 30 августа 2025 года.
«Лорьян»
«Лорьян» вернулся в Лигу 1 и за два тура набрал три очка. Команда отстает от нынешнего соперника на один пункт и постарается набрать баллы в этой игре, а победа и вовсе позволит обойти «Лилль». Коллектив играет на своем поле и если сможет забить первым, то вполне заставят соперника нервничать, что может повлечь за собой еще голы.
24 августа «Лорьян» разгромил «Лилль» (4:0), а 17 августа на выезде проиграл «Осеру» (0:1).
«Лилль»
«Лилль» может быть в целом доволен первыми двумя турами, ведь набрал четыре очка и обыграл одного из конкурентов в Лиге 1. Коллектив рассчитывает на место в Лиге чемпионов и наверняка намерен переиграть соперника, который только в этом сезоне вернулся в Лигу 1. Встреча будет интересной не только для болельщиков клубов, но и нейтральных любителей футбола.
24 августа «Лилль» обыграл «Монако» (1:0), а 17 числа команда сыграла вничью с «Брестом» (3:3).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Лорьян» – 3.45
- Ничья – 3.6
- Победит «Лилль» – 2.15
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Лорьяна» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лилль» проиграл четыре из пяти последних выездных поединка
- Шесть из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. В последнее время команды часто обмениваются забитыми мячами и в этот раз подобный результат вполне может состояться.