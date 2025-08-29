«Лорьян» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756473133

вчера, 16:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» – «Лилль», который состоится 30 августа 2025 года.

«Лорьян»

«Лорьян» вернулся в Лигу 1 и за два тура набрал три очка. Команда отстает от нынешнего соперника на один пункт и постарается набрать баллы в этой игре, а победа и вовсе позволит обойти «Лилль». Коллектив играет на своем поле и если сможет забить первым, то вполне заставят соперника нервничать, что может повлечь за собой еще голы.

24 августа «Лорьян» разгромил «Лилль» (4:0), а 17 августа на выезде проиграл «Осеру» (0:1).

«Лилль»

«Лилль» может быть в целом доволен первыми двумя турами, ведь набрал четыре очка и обыграл одного из конкурентов в Лиге 1. Коллектив рассчитывает на место в Лиге чемпионов и наверняка намерен переиграть соперника, который только в этом сезоне вернулся в Лигу 1. Встреча будет интересной не только для болельщиков клубов, но и нейтральных любителей футбола.

24 августа «Лилль» обыграл «Монако» (1:0), а 17 числа команда сыграла вничью с «Брестом» (3:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лорьян» – 3.45

Ничья – 3.6

Победит «Лилль» – 2.15

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Лорьяна» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лилль» проиграл четыре из пяти последних выездных поединка

Шесть из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. В последнее время команды часто обмениваются забитыми мячами и в этот раз подобный результат вполне может состояться.