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Сенегал призвал ФИФА пересмотреть использование критерия фэйр-плей

вчера, 23:10

Федерация футбола Сенегала обратилась в ФИФА с предложением пересмотреть целесообразность использования критерия фэйр-плей, так как африканская сборная, по мнению организации, несправедливо вылетела с ЧМ-2018. Напомним, при идентичности основных показателей команда Японии обошла Сенегал благодаря меньшему количеству желтых карточек.

Сенегальцы также считают, что японцев нужно было наказать за пассивный футбол, к которому и привел этот критерий.

«В будущем ФИФА должна наказывать команды, которые играют таким образом», - сказал представитель Федерации футбола Сенегала.

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:08
если наши нигеры ломают белых, это не значит что мы играем не честно - продолжил представитель федерации футбола сенегала.
Vadik
Vadik
вчера в 23:14
Какими критериями будет определяться пассивность?
cska.78
cska.78
вчера в 23:14
Лучше сделать, кто светлее, тот и идет дальше :)
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