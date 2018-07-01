Сенегал призвал ФИФА пересмотреть использование критерия фэйр-плей

Федерация футбола Сенегала обратилась в ФИФА с предложением пересмотреть целесообразность использования критерия фэйр-плей, так как африканская сборная, по мнению организации, несправедливо вылетела с ЧМ-2018. Напомним, при идентичности основных показателей команда Японии обошла Сенегал благодаря меньшему количеству желтых карточек.

Сенегальцы также считают, что японцев нужно было наказать за пассивный футбол, к которому и привел этот критерий.

«В будущем ФИФА должна наказывать команды, которые играют таким образом», - сказал представитель Федерации футбола Сенегала.