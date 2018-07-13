Миньоле выделил трех игроков сборной России

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13 июля 2018, 01:16

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бельгии поделился мнением о выступлении российской национальной команды на ЧМ-2018 и предстоящем матче турнира за третье место Бельгия — Англия:

«Уверен, россияне могут гордиться проведённым чемпионатом. Безусловно, на команду положительно повлияла поддержка болельщиков. Выступление сборной России основывалось на энергии, силе и желании победить. Думаю, это заложено в русском менталитете – выкладываться по максимуму. Учитывая то, что ваша команда дошла до 1/4 финала, – а если бы была удачливее в серии пенальти с хорватами, то выступала бы в полуфинале – народ должен быть доволен выступлением сборной.

Будучи вратарём, я всегда обращаю внимание на своего коллегу по амплуа Игоря Акинфеева. Он провёл выдающийся турнир. Также выделяется Артём Дзюба. У него хорошие физические данные, высокий рост, и он очень силён. Ещё отметил бы Александра Головина.

Наши шансы в матче за третье место? Посмотрим. Пока надо осознать, что произошло в полуфинале, пережить этот момент. Но в любом случае я с нетерпением жду предстоящего матча с Англией. Поскольку мы серьёзно настроены бороться за третье место».

Напомним, матч между сборными Бельгии и Англии обслужит арбитр из Ирана Алиреза Фагани.