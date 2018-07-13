Матюиди: «Скорее всего, этот чемпионат мира станет для меня последним»

1531474126

13 июля 2018, 12:28

Полузащитник сборной Франции делится ожиданиями от финального поединка ЧМ-2018 против команды Хорватии:

«Это детская мечта, каждый из нас готовился к этому уже очень давно. Думаю, для каждого из нас это матч жизни.

Я буду стараться отдаваться по максимуму и после турнира, но новое поколение поджимает, надо быть реалистом — скорее всего, этот чемпионат мира станет последним в моей карьере. Сейчас я просто горд находиться в этой команде и наслаждаюсь моментом. Чемпионат мира — это что-то магическое.

Нам надо просто продолжать демонстрировать свою игру, мы ее уже показали в предыдущих встречах. Мы плотно обороняемся и выходим в очень быстрые контратаки, умеем проводить позиционные атаки, мы это тоже показали. Но нам будет противостоять очень крепкая и опытная команда. Нам необходимо сохранять концентрацию в каждое мгновение встречи, в любом случае, мы горды, что дошли так далеко, и готовы справиться с этим давлением».

Финальный поединок мундиаля Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве. Команды рассудит аргентинский арбитр Нестор Питана.