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Матюиди: «Скорее всего, этот чемпионат мира станет для меня последним»

13 июля 2018, 12:28
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди делится ожиданиями от финального поединка ЧМ-2018 против команды Хорватии:

«Это детская мечта, каждый из нас готовился к этому уже очень давно. Думаю, для каждого из нас это матч жизни.

Я буду стараться отдаваться по максимуму и после турнира, но новое поколение поджимает, надо быть реалистом — скорее всего, этот чемпионат мира станет последним в моей карьере. Сейчас я просто горд находиться в этой команде и наслаждаюсь моментом. Чемпионат мира — это что-то магическое.

Нам надо просто продолжать демонстрировать свою игру, мы ее уже показали в предыдущих встречах. Мы плотно обороняемся и выходим в очень быстрые контратаки, умеем проводить позиционные атаки, мы это тоже показали. Но нам будет противостоять очень крепкая и опытная команда. Нам необходимо сохранять концентрацию в каждое мгновение встречи, в любом случае, мы горды, что дошли так далеко, и готовы справиться с этим давлением».

Финальный поединок мундиаля Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве. Команды рассудит аргентинский арбитр Нестор Питана.

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Все комментарии
Rus Tam
Rus Tam
13 июля 2018 в 14:35
Ех не видать тебе кубка мира!
Миша Вилков
Миша Вилков
13 июля 2018 в 12:30
Закончите этот чемпионат победой!
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