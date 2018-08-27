Лукашенко прокомментировал слова Дзюбы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова нападающего «Зенита» после разгрома минского «Динамо» в Лиге Европы со счетом 8:1. Форвард заявил, что уважает белорусов и не в обиде на Лукашенко за критику.

Мы знаем отношение россиян к нам — от Рамзана Кадырова до любого Петрова, Сидорова, Иванова. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы — наши братья. Вот их — простых спортсменов и прочих — истинное отношение.

А что думают в этом плане власти Российской Федерации после последних президентских выборов? Очень важный этап в России наступает. Им надо выстраивать отношения, глядя в будущее.