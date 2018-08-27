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Лукашенко прокомментировал слова Дзюбы

27 августа 2018, 11:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоЗакончился в доп. время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после разгрома минского «Динамо» в Лиге Европы со счетом 8:1. Форвард заявил, что уважает белорусов и не в обиде на Лукашенко за критику.

Мы знаем отношение россиян к нам — от Рамзана Кадырова до любого Петрова, Сидорова, Иванова. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы — наши братья. Вот их — простых спортсменов и прочих — истинное отношение.

А что думают в этом плане власти Российской Федерации после последних президентских выборов? Очень важный этап в России наступает. Им надо выстраивать отношения, глядя в будущее. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
27 августа 2018 в 23:59
Он чего-то и с этого урвать хочет? А камзыров уже стал русским?
ЮЗИК
ЮЗИК
27 августа 2018 в 19:38
Знает о последствиях
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
27 августа 2018 в 18:43
А почему с Газпромом было 4-0 в первом матче? Там было всё по делу, да?
А Зенит дома 4-0 не мог выиграть. Не смеши мою оппу, она и так смешная...
Garrincha58
Garrincha58
27 августа 2018 в 15:27
если бы Дзюба сейчас заканчивал карьеру то точно бы в Думу попал
ману дель мораль
ману дель мораль
27 августа 2018 в 14:59
РАМЗАН КАДЫРОВ ГЕРОЙ РОССИИ!!!!
удав
удав
27 августа 2018 в 14:40
дзюба вообще окрутел=)уже президенты его слова комментируют=)
sir-5
sir-5 ответ вячеслав остапенко (раскрыть)
27 августа 2018 в 14:10
Да мы тоже с этим согласны,а с другими...Слишком уж непоследователен и ужеподобен иногда Батька!
sir-5
sir-5 ответ Roger Young (раскрыть)
27 августа 2018 в 14:08
Редко бываешь на сайте,работа ответственная,наверное.Давай к нам в офис "Купи-продай",с безлимитом,в курсе всех событий будешь!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ морозз (раскрыть)
27 августа 2018 в 14:06
Это самый близкий к нам народ,можно и нужно помагать.А кто не сидит у нас на горбу? Самое страшное знаешь что? Когда братья сорятся .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
27 августа 2018 в 14:01
Очень много раз сталкивался с белорусами,очень хороший народ,как говорится,-В разведку пошел бы.
Eddja
Eddja
27 августа 2018 в 13:20
Лукашенко забыл свои слова после первого матча, а теперь крутится как уж на сковородке.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
27 августа 2018 в 13:02
А как же, без газпрома и не было бы 8:1, батька это понимает, как и все остальные!
морозз
морозз
27 августа 2018 в 12:58
Насос сидящий на горбу России и паразитирующий на ней, болтун!
3ton
3ton
27 августа 2018 в 12:28
Лукаш, по чем теперь газ после слива?
drug01
drug01
27 августа 2018 в 12:12
Дзюба сейчас на коне?,!,
Roger Young
Roger Young ответ sir-5 (раскрыть)
27 августа 2018 в 12:08
на соккере - нет.
LOpp
LOpp ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
27 августа 2018 в 12:08
что то я не припомню, чтобы они друг друга нахваливали.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 августа 2018 в 11:59
Ох, и лис же хитрый этот батька!!! Как выкрутился виртуозно!!! А когда 4:0 было, про братство и не вспоминал!!!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
27 августа 2018 в 11:52
Лукашенко должен быть доволен, все-таки 3 месяца не платить за газ это сказка!
ermak6848
ermak6848
27 августа 2018 в 11:50
Тёма говорит так потому , что " подсел " на картофельное пюре ....
колледж
колледж
27 августа 2018 в 11:50
Му..к му..ка видит издалека!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 августа 2018 в 11:47
Быстро он съехал на адекватность. А то после первого матча трындел про распальцовку, нагнули, ползали и прочую лабуду.
А после ответки братьев вспомнил...
revertor
revertor
27 августа 2018 в 11:43
я думал политические темы под запретом на этом ресурсе.
как обычно двойные стандарты
Kerri
Kerri
27 августа 2018 в 11:41
Батька шарит!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
27 августа 2018 в 11:36
Я согласен с комментарием Лукошенко
sir-5
sir-5 ответ Roger Young (раскрыть)
27 августа 2018 в 11:36
Мы же читаем который год о пятых-седьмых жёнах Кержакова и Аршавина-и ничего...
FERIS
FERIS
27 августа 2018 в 11:36
Дзюба красава!
sir-5
sir-5
27 августа 2018 в 11:34
Языком меньше мели,"Двуликий Янус". Хотя и понять можно:Примет сторону России и опять отберёт у Путина свой привычный титул "Последний диктатор Европы".Крутиться надо,аки гад в бутылке...Только риск велик,когда стоишь нараскоряку.
EAGinLE
EAGinLE
27 августа 2018 в 11:34
Все нормально.
нечитайло
нечитайло
27 августа 2018 в 11:24
Крутит мутит
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