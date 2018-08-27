Аленичев: «Ключевую роль сыграло удаление»

Главный тренер «Енисея» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 5-го тура РПЛ .

Это первая победа Красноярска в Премьер-Лиге. Конечно, обязательно надо поздравить болельщиков с этим успехом. Тяжелейшая победа. У нас было несколько вариантов в атакующих действиях: первые 20 минут мы действовали по одной схеме, потом перешли на другую.

Конечно, ключевую роль сыграло удаление. Как ни странно, оно повлияло в худшую сторону для нас, потому что во втором тайме мы просто испугались и перестали играть в футбол. Играли на удержание счёта, что, к сожалению, часто происходит с командами после удаления одного игрока. И концовка была очень нервной. Как прокомментирую момент с удалением? Я никогда не говорю о судьях.