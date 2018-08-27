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Аленичев: «Ключевую роль сыграло удаление»

27 августа 2018, 21:43
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 5-го тура РПЛ.

Это первая победа Красноярска в Премьер-Лиге. Конечно, обязательно надо поздравить болельщиков с этим успехом. Тяжелейшая победа. У нас было несколько вариантов в атакующих действиях: первые 20 минут мы действовали по одной схеме, потом перешли на другую. 

Конечно, ключевую роль сыграло удаление. Как ни странно, оно повлияло в худшую сторону для нас, потому что во втором тайме мы просто испугались и перестали играть в футбол. Играли на удержание счёта, что, к сожалению, часто происходит с командами после удаления одного игрока. И концовка была очень нервной. Как прокомментирую момент с удалением? Я никогда не говорю о судьях.

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Все комментарии
papic337
papic337
28 августа 2018 в 09:56
Складывается впечатление, что у каждого судьи свои футбольные правила. Один за нарушение даёт жёлтую карточку, а другой за тоже самое предлагает продолжить игру. Ну прихватывал игрок КС соперника руками. Ну и что? Ни в Европе, ни в России многие судьи на такое внимания не обращают. Вилков в этом эпизоде проявил явно излишнюю принципиальность. В результате игра была сломана. Кому от этого хорошо? Хорошо если бы было лишение явной возможности забить гол (фол последней надежды). Так ведь нет. Была обычная борьба за мяч в центре поля. Лично я отправил бы Вилкова игры на три правила учить. Сергей Павлович Королёв, основоположник советской космонавтики, говорил, что если хочешь подвести начальника под монастырь, выполняй все его распоряжения буквально. Это мы и имеем в данном случае. Вилков продемонстрировал буквальное выполнение правил, а голову забыл включить. В результате все офигели.
EAGinLE
EAGinLE
27 августа 2018 в 23:29
Аленичева с победой .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
27 августа 2018 в 22:47
Поздравляю Аленичева с п
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
27 августа 2018 в 22:22
Что есть, то есть - болезнь многих команд. Нет завершения абсолютно.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 августа 2018 в 22:03, ред.
Второй тайм КС провели лучше!!!
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