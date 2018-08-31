Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Ганновером» в матче 2-го тура чемпионата Германии.
Ганновер, стадион «Эйч-Ди-Ай-Арена»
«Ганновер» - «Боруссия» 0:0
«Ганновер-96»: Эссер, Зорг, Антон, Виммер, Альборнос (Остшолек 86), Фоссум, Уолес, Бебу (Бакалорц 89), Майна, Асано (Вуд 46), Фуллкруг
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Аканджи, Диалло, Шмельцер, Витсель, Дахуд (Геррейру 86), Дилейни, Вольф, Ройс, Филипп (Санчо 86)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Судья: Цвайер Феликс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В первом туре «Боруссия» одержала победу над «Лейпцигом».