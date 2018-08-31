«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче 9-го тура ФНЛ.
Химки, стадион «Арена-Химки»
«Химки» - «Ротор» 1:1 (1:1)
Голы: Портнягин 35 - Коротаев 19 (пенальти)
«Химки»: Исупов, Мильдзихов, Димидко, Смирнов, Филин, Петрусев, Корян (Мостовой 72), Нетфуллин, Талалай (Яковлев 76), Портнягин (Белоус 66), Алиев.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
«Ротор»: Фильцов, Байрыев, Маляров, Эдиев, Друзин, Завезен (Мязин 74), Попов, Воробьев, Шарипов, (Николаев 66), Лобкарев (Абдулавов 90), Коротаев.
Главный тренер: Роберт Евдокимов.
Предупреждения: Смирнов 14, Мильдзихов 18, Маляров 60, Лобкарёв 80, Воробьев 83, Нетфуллин 85
В прошлом туре «Химки» одержали минимальную победу над «Сибирью».