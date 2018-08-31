«Ростов» и «Рубин» поделили очки

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПармаПарма -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
ГлавнаяНовости

«Ростов» и «Рубин» поделили очки

вчера, 21:24
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» в матче 6-го тура РПЛ.

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»

«Ростов» - «Рубин» 1:1 (1:0)
Голы: Ионов 37 (пенальти) - Сорокин 50

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Юсупов (Калачев 69), Гулиев, Ионов (Зуев 88), Сигурдарсон (Шомуродов 77)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Рубин»: Коновалов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Кудряшов, Камболов (Гранат 88), Могилевец, Коновалов, Полоз (Бухаров 77), Азмун (Шекари 85)
Главный тренер: Бердыев Курбан.

Предупреждения: Гацкан 8, Паршивлюк 51, Юсупов 59, Камболов 63, Коновалов 65, Азмун 78, Могилевец 89

Судья: Еськов Алексей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лион» уступил «Ницце»
Вчера, 23:38 1
«Милан» вырвал победу в матче с «Ромой»
Вчера, 23:28 37
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Ганновером»
Вчера, 23:23 0
«Химки» и «Ротор» сыграли вничью
Вчера, 20:53 1
«Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой раунд Лиги Европы
30 августа 247
Встреча «Зари» и «Лейпцига» завершилась драматичной развязкой
30 августа 15
Обсудить
Все комментарии
Goal2
Goal2
сегодня в 04:43
    Волгодон № 2
    Волгодон № 2
    сегодня в 04:33
    Был на стадио. Впечатления отличные, стадион супер, болелы Ростова - мы двенадцатый игрок! Первый тайм отлично, второй провели слабее.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 04:30
    Изобилие желтых карточек, пенальти и куча футболистов, кто играл и за Рубин, и за Ростов) Вроде как оба клуба сражаются за попадание в еврокубки! Если это так, то пока все для них не плохо складывается.
    Goal2
    Goal2
    сегодня в 04:24
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 04:11
      Скучная игра. Результат по игре.
      Пепс
      Пепс
      сегодня в 00:46
      А пеналь левый был.
      Пепс
      Пепс
      сегодня в 00:45
      Leha-ha50:
      Жаль , что Ростов не додавил!!! Подсели во втором тайме. А надо бы было наказать туркмена за развал Ростова. Удачи Ростову в дальнейшем!!!
      Кто те Ростов развалил...знаток ?
      Пепс
      Пепс
      сегодня в 00:39
      mangoх12:
      Где твой Рубин и где Арсенал по результатам прошлого года.. Это о том что туркмен распиаренный, а Божевич дает результат и трофеи.
      Божович что чемп выиграл ???? Или медали брал с Ростовом ???? Сравнил тож. Божовича....резултат .....иди посчитай титулы Рубина , Ростова медали ....Арсенал че там Баварию или Барсу обыгрывал ???? Ахаха ....
      mars6791
      mars6791
      вчера в 23:51
      Хорош Коновалов, который вратарь, если так дальше пойдет может и Джанаева вытеснит.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 23:48
      mars6791:
      И должен быть получше- играли дома.
      Быть лучше - еще не значит победить!!! Можно весь матч висеть на воротах и не забить, но пропустить одну голевую атаку.
      mars6791
      mars6791
      вчера в 23:46
      Dominators:
      Так я до армии за Локомотив Ростов вместе Валерой Аржаном ,будуюшем президентом СКА . играл по детям и юношам .А после армии за заводскую команду сантехников . и дубль Красного Аксая во 2 лиге .Ну и что и топил вначале за ростовских коней ,но потом когда СКА и Ростсельмаш оказались вместе в 1 лиге стал топить за Сельмаш .Все мы делали ошибки .Мне на твой Рубин или Спартак как с горы катиться .Не люблю таких людей как Курбан . .
      Интересные вы люди. Как серебро брать, баварию обыгрывать, от фнл убегать так все норма, как тренер вернулся в свой родной клуб ( а он неоднократно это повторял) , так ненавижу - впрочем от любви до ненависти один шаг.
      mangoх12
      mangoх12
      вчера в 23:44
      Казанский:
      Очков одинаково,но у Арсенала разница мячей в минус 4.Так в чем прикол то,где он сейчас?)))
      Где твой Рубин и где Арсенал по результатам прошлого года.. Это о том что туркмен распиаренный, а Божевич дает результат и трофеи.

      mars6791
      mars6791
      вчера в 23:41
      Leha-ha50:
      Нет !!! Игра выровнялась!!! Но в целом Ростов был лучше, но это мое субъективное мнение.
      И должен быть получше- играли дома.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 23:40
      После 6-ти туров Валера в таблице выше Спартака......
      И остальное ему не важно....)))
      Казанский
      Казанский
      вчера в 23:38
      Так Доминаторс известный донской боевой конь))Та правда еще и краповый берет как у Озерного есть у Лехи Шахтинского
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 23:36
      mars6791:
      То есть второй тайм остался за Рубином.
      Нет !!! Игра выровнялась!!! Но в целом Ростов был лучше, но это мое субъективное мнение.
      Казанский
      Казанский
      вчера в 23:35
      Dominators:
      Так я до армии за Локомотив Ростов вместе Валерой Аржаном ,будуюшем президентом СКА . играл по детям и юношам .А после армии за заводскую команду сантехников . и дубль Красного Аксая во 2 лиге .Ну и что и топил вначале за ростовских коней ,но потом когда СКА и Ростсельмаш оказались вместе в 1 лиге стал топить за Сельмаш .Все мы делали ошибки .Мне на твой Рубин или Спартак как с горы катиться .Не люблю таких людей как Курбан . .
      Ты Валеру Карпина полюбил,который и Ростов где находиться по карте узнал?
      Казанский
      Казанский
      вчера в 23:33
      mangoх12:
      Колян ну ка взглянь, где твой Рубин при туркменском "гении" и где Арсенал ахахха
      Очков одинаково,но у Арсенала разница мячей в минус 4.Так в чем прикол то,где он сейчас?)))
      Dominators
      Dominators
      вчера в 23:28
      Казанский:
      Вот так и сразу признаться,что я за Рубин и 5 лет очутился в ЦПМФ,а спартачей гонял по городу?
      Так я до армии за Локомотив Ростов вместе Валерой Аржаном ,будуюшем президентом СКА . играл по детям и юношам .А после армии за заводскую команду сантехников . и дубль Красного Аксая во 2 лиге .Ну и что и топил вначале за ростовских коней ,но потом когда СКА и Ростсельмаш оказались вместе в 1 лиге стал топить за Сельмаш .Все мы делали ошибки .Мне на твой Рубин или Спартак как с горы катиться .Не люблю таких людей как Курбан . .
      mangoх12
      mangoх12
      вчера в 23:28
      Казанский:
      ФК Арсенал что за клуб?Где играет?Только мне про лондонский не пиши,там не Божович тренер)))
      Колян ну ка взглянь, где твой Рубин при туркменском "гении" и где Арсенал ахахха
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 23:24
      Предусмотрен. Под крышу их загонят. Ну и отдельные входы-выходы, с последующей санобработкой предусмотрены.
      mars6791
      mars6791
      вчера в 23:24
      mangox13:
      Я с таким успехом могу сказать, что его создал Божович, вот тренер от Б-га. И Кубок брал без всяких там Роттенбергов. да в любом клубе поднимал команды без бюджетов. Арсенал прошлого года его работа.
      Божович тренер хороший, но когда Бердыев принимал Ростов, команде предписывали четко фнл.
      Казанский
      Казанский
      вчера в 23:22
      mangox13:
      Я с таким успехом могу сказать, что его создал Божович, вот тренер от Б-га. И Кубок брал без всяких там Роттенбергов. да в любом клубе поднимал команды без бюджетов. Арсенал прошлого года его работа.
      ФК Арсенал что за клуб?Где играет?Только мне про лондонский не пиши,там не Божович тренер)))
      sir-5
      sir-5
      вчера в 23:21
      ПерекатиПоле:
      спартачей вообще лучше изолировать. Хорошо, что в воскресенье поближе к виражу, подальше от них сижу. В прошлый пятёрик на них знатно лилось, через проклеванную бакланами крышу.
      Чё у вас,гостевой хлев не предусмотрен??? Непорядок!!!
      mangox13
      mangox13
      вчера в 23:20
      Казанский:
      А вот далеко не факт,что зашли бы обратно.А Курбан Ростов не губил.Он его создал
      Я с таким успехом могу сказать, что его создал Божович, вот тренер от Б-га. И Кубок брал без всяких там Роттенбергов. да в любом клубе поднимал команды без бюджетов. Арсенал прошлого года его работа.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 23:19
      Хороший матч сегодня был. Игроки бились но не вытянули победу. 40 тысяч на стадио это очень круто
      Надеюсь Кьяртанссон добавит агрессии в атаке и Ростов будет лучше реализовывать моменты. И конкуренция в нападении пойдёт на пользу команде
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 23:19
      спартачей вообще лучше изолировать. Хорошо, что в воскресенье поближе к виражу, подальше от них сижу.
      В прошлый пятёрик на них знатно лилось, через проклеванную бакланами крышу.
      Goal2
      Goal2
      вчера в 23:18
      ыыыыы
      не мужики вы
      Казанский
      Казанский
      вчера в 23:17
      Dominators:
      Ну так определись возьми и напиши ,что ты Спартач .Это не зазорно .Таких много .Я вот не люблю и Спартак и Зенит .Могу симпатизировать Динамо из -за Вити Наполеона .И не стыжусь этого .а у ТЕБЯ КАКАЯ -ТО ИЗВОРОТЛИВОСТЬ ХИТРОСТЬ ВО ВСЕМ .
      Вот так и сразу признаться,что я за Рубин и 5 лет очутился в ЦПМФ,а спартачей гонял по городу?
      Dominators
      Dominators
      вчера в 23:15
      Казанский:
      Ваши фантазии меня уже не веселят,а удручают.Я здесь тебе не пытаюсь доказать за какой клуб болею,а просто прошу ответы на простые вопросы...А написать,что я спартач и сам дурак любой может
      Ну так определись возьми и напиши ,что ты Спартач .Это не зазорно .Таких много .Я вот не люблю и Спартак и Зенит .Могу симпатизировать Динамо из -за Вити Наполеона .И не стыжусь этого .а у ТЕБЯ КАКАЯ -ТО ИЗВОРОТЛИВОСТЬ ХИТРОСТЬ ВО ВСЕМ .
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100