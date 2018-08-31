«Ростов» и «Рубин» поделили очки

«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» в матче 6-го тура РПЛ.
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»
«Ростов» - «Рубин» 1:1 (1:0)
Голы: Ионов 37 (пенальти) - Сорокин 50
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Юсупов (Калачев 69), Гулиев, Ионов (Зуев 88), Сигурдарсон (Шомуродов 77)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Рубин»: Коновалов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Кудряшов, Камболов (Гранат 88), Могилевец, Коновалов, Полоз (Бухаров 77), Азмун (Шекари 85)
Главный тренер: Бердыев Курбан.
Предупреждения: Гацкан 8, Паршивлюк 51, Юсупов 59, Камболов 63, Коновалов 65, Азмун 78, Могилевец 89
Судья: Еськов Алексей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом».
А надо бы было наказать туркмена за развал Ростова.
Удачи Ростову в дальнейшем!!!
А надо бы было наказать туркмена за развал Ростова.
Удачи Ростову в дальнейшем!!!