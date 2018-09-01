ЦСКА назвал свою летнюю трансферную кампанию «легендарной»

ЦСКА подвел итоги своей летней трансферной кампании. Армейский клуб считает, что провел «легендарный» трансферный период в летнее межсезонье.
«Это было легендарно», - говорится в сообщении московского клуба в Твиттере.
Напомним, что в последний день трансферного окна ЦСКА подписал сразу трех игроков: Ивана Облякова, Такуму Нисимуру и Арнора Сигурдссона. А до этого ряды команды пополнили еще 6 футболистов.
А слышал кто-либо в России имена Вагнера, Карвальо, Тошича, Олича, Думбия, Мусы и далее по списку, до их появления в ЦСКА? А теперь припомните, сколько мячиков ваша многочисленная когорта вратарей от этих "ноунеймов" в свои ворота огребла и отдохните... =D =D =D
А слышал кто-либо в России имена Вагнера, Карвальо, Тошича, Олича, Думбия, Мусы и далее по списку, до их появления в ЦСКА? А теперь припомните, сколько мячиков ваша многочисленная когорта вратарей от этих "ноунеймов" в свои ворота огребла и отдохните... =D =D =D