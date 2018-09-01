ЦСКА назвал свою летнюю трансферную кампанию «легендарной»

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17:00 Идет первый тайм, 8’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 37’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 1:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПармаПарма -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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16:30 Идет первый тайм, 35’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 4:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
16:00 48’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 38’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:0 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
17:00 9’ Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:0 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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ЦСКА назвал свою летнюю трансферную кампанию «легендарной»

сегодня, 11:42

ЦСКА подвел итоги своей летней трансферной кампании. Армейский клуб считает, что провел «легендарный» трансферный период в летнее межсезонье. 

«Это было легендарно», - говорится в сообщении московского клуба в Твиттере. 

Напомним, что в последний день трансферного окна ЦСКА подписал сразу трех игроков: Ивана Облякова, Такуму Нисимуру и Арнора Сигурдссона. А до этого ряды команды пополнили еще 6 футболистов.

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 16:38
fcspartak:
Вы ещё Акинфеева рекордсменом назовите)))
Да! Игорь это наше ВСЁ!!
Таких больше нет. Его рекорды продолжаются!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 16:31
Ждем сезон 19/20..... и надеемся на этот !!!
Удачи нам и здоровья Игрокам!!
ЦСКА Чемпион!!!
KURUM
KURUM
сегодня в 16:24
Легендарно провальный трансферный сезон..
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 15:24
У Спартака такой поросли каждый год и что от нее толку???Головин единственный кто реально поднялся.Остальные ни о чем,это я про вашу поросль.Кто из них реально важный игрок основы???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:17
Всё по делу ,но вот по поводу " нашей желчи и зависти " -это не в дугу ! Этим как раз вы всю жизнь болели ! Так ,что ,давай не будем с больной головы на здоровую ! Ага ? ))
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 15:05
Саныч, ты своим ответом меня сильно разочаровал. Подумай и дай ответ поумнее, как ты умеешь.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 15:02
Классно и точно ответил. Респект от старейшего болельщика Цдка, ЦскМо, ЦСКА
cska plus
cska plus
сегодня в 15:00
В легендарном клубе, легендарные дела.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 14:39
Пупсики резвятся - "ноунеймы, пердив!!!"
А слышал кто-либо в России имена Вагнера, Карвальо, Тошича, Олича, Думбия, Мусы и далее по списку, до их появления в ЦСКА? А теперь припомните, сколько мячиков ваша многочисленная когорта вратарей от этих "ноунеймов" в свои ворота огребла и отдохните... =D =D =D
форева
форева
сегодня в 14:15
Алексей Коротеев:
Нахватали не пойми кого и много, и радуются ! Так обычно с голодухи бывает ! )) Заворот кишок может случиться ! Во Ганчаренко теперь головная боль-то !!!)))))
Ещё как радуемся!) Мы первый раз за многие годы хорошо затарились. А то что , в вашем понимании, мы берём "не пойми кого", так это всегда так , и все об этом знают. Разница тока в том , что это только для вас они "не пойми кто".)))
А из тех кто уже играет , могу точно сказать, что с Магнусоном,Влашичем, Эрнандесем и Бекао мы точно попали. При правильной доводке это будут топ игроки как минимум РПЛ. Вот насчёт Ахметова и Бийола у меня пока есть сомнения, но это пока, нужно время. Хотя бы пару лет. Они все молодые. Ну и на новых 3-ёх посмотрим. Облякова уже примерно знаем и впечатления хорошие. Ну а то, что 2-4 человека могут не попасть, так это нормальный рабочий момент, 100%-го в мире ничего не бывает.))
Ну и ЦСКА умеет работать ! Построимся потихоньку, обкатаемся в ЛЧ и потом у вас желчи от зависти не хватит.))))
А так, мы никуда не торопимся. Быстро - хорошо не бывает!) Этот сезон строимся,... а может и сразу покатит.)))
Faustello
Faustello
сегодня в 14:12
Лошадки, не забудьте главное!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 14:10
Набрать ноунеймов и говорить что это легендарно.. ну хз.. из всей этой толпы если парочка хотя бы закрепится в команде, уже счастье. А сыграются пока, уже и след.сезон наступит. В этом сезоне задача должна быть хотя бы попасть в зону лиги европы.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:01
Посмотрим, какие легенды будут слагать об этом трансферном окне ближе к лету.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:51
Serg_Diamond:
У вас .опа, у нас палец. Ковыряться западло! Пусть вас жарят, Пусть вас парят! Из пердива эскимо.
Садись , пять !)))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:50
Алексей Коротеев:
Сравнил ..опу с пальцем ! )))))))))))))))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 13:47
    denmig:
    Легендарный цска возвращается в пердифф! Вот каких заголовков не хватает!
      VasyaOblomov
      VasyaOblomov
      сегодня в 13:47
      Отлично поработали
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 13:44
      Великолепный:
      Головная боль теперь у Карреры, после того как вас покинул Промес!))
      Сравнил ..опу с пальцем ! )))))))))))))))
      Игорь Солнцев
      Игорь Солнцев
      сегодня в 13:41
      Легендарная или нет покажет время.
      Delight
      Delight
      сегодня в 13:36
      Легендарно что тут? 3 игрока ушли (а могли бы продать), 1 в аренду, 1 из аренды.
      Куплены вообще ноуннймы какие-то. Даа...хорошо вам глинер мозги промывает.
      Бендер Родригез
      Бендер Родригез
      сегодня в 13:33
      Да от деревянного леса никто ничего не ждёт уже давно!
      МапС
      МапС
      сегодня в 13:32
      По сравнению с ушедшими - хрень, а не трансферы. Но если взять финансовую составляющую, то да, типа дарёному коню зубы не глядят. В стиле Гинера действительно легендарно.
      serh62
      serh62
      сегодня в 13:27
      морозз:
      Всем ещё понравился... мировой рекорд всех времён и народов, установленный Игорем! Очень разносторонний и легендарный голкипер России!
        Snake Plissken
        Snake Plissken
        сегодня в 13:22
        морозз:
        Легендарная продажа Головина и закупка футболистов Пердива, вот как это называется! И это ещё мягко сказано!
        Как же ярко ты умеешь выражать свою зависть!
        морозз
        морозз
        сегодня в 13:17
        Великолепный:
        А то, не каждому дано столько матчей отыграть в Л/Ч, как нашей легенде!)) Сколько Реброву и Селихову удалось отыграть в Л/Ч?
        Всем ещё понравился... мировой рекорд всех времён и народов, установленный Игорем! Очень разносторонний и легендарный голкипер России!
        морозз
        морозз
        сегодня в 13:15
        Легендарная продажа Головина и закупка футболистов Пердива, вот как это называется! И это ещё мягко сказано!
        denmig
        denmig
        сегодня в 13:08
        Легендарный цска возвращается в пердифф! Вот каких заголовков не хватает!
        Кирилыч
        Кирилыч
        сегодня в 13:01
        Будем посмотреть что эти легендарные трансферы дадут клубу и чемпионату. Пока все звучит красиво, но терзают смутные сомнения)))
        Крестовский баклан
        Крестовский баклан
        сегодня в 12:59
        Волгодон № 2:
        Странно, почему Головина нет в списке ушедших.
        Стыдно
        denmig
        denmig
        сегодня в 12:56
        Хахахах! Гинерка понесло! - а Зенит когда Халка с Витселькой покупал, это так, шутки были дежурные!???
        Отдыхал бы конь дешевый ! Понабрал задорма напраслину! Будут всей командой теперь делать СОСО павлиашвилли Роме с Реалом!
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