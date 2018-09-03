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Месси - рекордсмен по результативным передачам

сегодня, 08:06
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона8 : 2Логотип футбольный клуб УэскаУэскаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю как первый игрок в 21-м веке, сделавший 150 результативных передач в чемпионате Испании. В матче против «Уэски» (8:2) аргентинец забил два мяча, два его паса стали голевыми.

Теперь на счету Мессии 151 передача, футболист лидирует в рейтинге лучших ассистентов топ-5 чемпионатов Европы. Его ближайшие преследователи - Сеск Фабрегас («Челси», 143), Месут Озил («Арсенал», 128), Криштиану Роналду («Ювентус», 122) и Дани Алвес (ПСЖ, 110).

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Все комментарии
Валерон
Валерон
сегодня в 09:28
Все течёт, все меняется и только скулеж сливочных сопливых недоносков остается все таким же жалким фальцетом...
Прошло много лет с того момента когда шакаленок Табаки пищал "Без ХавиИньесты он никто" , "Без передач ХавиИньесты он ни одного гола не забьет", "ХавиИньеста делают Месси обладателем ЗМ" и прочую детскую лабуду.
Но прошло время, Месси делает Суареса лучшим бомбардиром мира своими передачами при этом делая себе по 30+ голов за сезон и выполняя как командные функции лидера так и улучшая свою личную статистику. А Где ХавиИньеста ? Да нету уже их...давно нету.
Очередной позор сливочного базара и развеянные мифы.
cska plus
cska plus
сегодня в 09:28
    Mr Jordan 23
    Mr Jordan 23
    сегодня в 09:24
    Кто ушёл? Куда ушёл? «У Озила не особо больше»... во-первых, у Озила не больше, а меньше, причём существенно так, на 1,5-2 успешных сезона ассистов. Во-вторых, речь не о Ла Лиге, а о Топ 5 лиг Европы, в которых Озил всю жизнь играл и продолжает играть в настоящее время. В-третьих, 150 ассистов по любому это круто)
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    сегодня в 09:24
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
      сегодня в 09:18
      Месси есть Месси))
      Совершенный игрок))
      С вашего позволения ещё раз напомню клубы которым Месси больше всех забивает:
      РоЯль Мадрид, Севилья, Атлетик, Валенсия!!
      Это для великих счетоводов-малолеток
      AleS
      AleS
      сегодня в 09:15
      Месси - рекордсмен по результативным передачам в матчах со всякими Уэсками, Леганесами и Вальеканами. В важных матчах, как не посмотрю - ноль полный, на поле не видно. Что на ЧМ, что в матчах с Ромой в прошлом году.
      Lews Therin Telamon
      Lews Therin Telamon
      сегодня в 08:57
      Этот рекорд говорит лишь о том, что остальные распасовщики Ла Лиги разбежались по другим чемпионатам. Так то круто, конечно.
      Cules2013
      Cules2013
      сегодня в 08:56
      Caniggia:
      Для защитника Алвеса 110 ассистов - крутейший результат, покруче 151 Меськиных.
      Да, ладно? Алвес латераль и всю жизнь играл по типу "пробежался по флангу - навесил в штрафную соперника", чего удивляться, что у него 110 ГП. Круто, что у него столько передач прошло, но сам факт их обилия вполне ожидаемый, игрок-то высококлассный.
      Agamaga
      Agamaga
      сегодня в 08:55
      Лучший игрок своего поколения и один из лучших в истории! Голы, передачи, титулы, его не догнать никому из действующих игроков.
      Garrincha58
      Garrincha58
      сегодня в 08:54
      не верю неужели у Иньесты или Хави меньше просто хрень какая то
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      сегодня в 08:51
      Gelious:
      Я боюсь, после предыдущих сезонов в целом уже всем пофиг на Месси. Он даже в тройку номинантов не попал. В новостях с ним комментов всего ничего стало. Да и новость такая. Там у Озила не особо больше. А он ушел вон как давно.
      Да ладно. После каждой игры Барселоны про Месси пишут. А вот про кого действительно стали забывать,так это про Роналду,Неймара и прочих Мбаппе. Даже о травмированном Головине новостей больше чем о его смуглом коллеге по Лиге 1 из Парижу )
      Gelious
      Gelious
      сегодня в 08:47
      Майкл59ru:
      Прямо диву даюсь как до сих пор бомбит у сливочных глориков от рекордов Месси. Вроде уже и их главная любовь всей жизни ушла,а они всё никак не унимаются. Хотя....повод для того чтобы полыхали сливочные пуканчики есть. В то время как Великий Месси ставит очередные рекодыи вписывает своё имя в историю их главный идол не в состоянии забить даже середнячкам и аутсайдерам Серии А. ))
      Я боюсь, после предыдущих сезонов в целом уже всем пофиг на Месси. Он даже в тройку номинантов не попал. В новостях с ним комментов всего ничего стало. Да и новость такая. Там у Озила не особо больше. А он ушел вон как давно.
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 08:43
      Для защитника Алвеса 110 ассистов - крутейший результат, покруче 151 Меськиных.
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      сегодня в 08:39
      Прямо диву даюсь как до сих пор бомбит у сливочных глориков от рекордов Месси. Вроде уже и их главная любовь всей жизни ушла,а они всё никак не унимаются.
      Хотя....повод для того чтобы полыхали сливочные пуканчики есть. В то время как Великий Месси ставит очередные рекодыи вписывает своё имя в историю их главный идол не в состоянии забить даже середнячкам и аутсайдерам Серии А. ))
      drug01
      drug01
      сегодня в 08:35
      Молодец удачи!
      Навзир
      Навзир
      сегодня в 08:15
      Капитальный красавчик есть же! 👍
      Artuom
      Artuom
      сегодня в 08:09
      Красавчик!
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 08:08
      с леванте,осасуной,эспаньолом)))) ну ну достижение
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь
      сегодня в 08:08
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