Месси - рекордсмен по результативным передачам

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю как первый игрок в 21-м веке, сделавший 150 результативных передач в чемпионате Испании. В матче против «Уэски» (8:2) аргентинец забил два мяча, два его паса стали голевыми.
Теперь на счету Мессии 151 передача, футболист лидирует в рейтинге лучших ассистентов топ-5 чемпионатов Европы. Его ближайшие преследователи - Сеск Фабрегас («Челси», 143), Месут Озил («Арсенал», 128), Криштиану Роналду («Ювентус», 122) и Дани Алвес (ПСЖ, 110).
Прошло много лет с того момента когда шакаленок Табаки пищал "Без ХавиИньесты он никто" , "Без передач ХавиИньесты он ни одного гола не забьет", "ХавиИньеста делают Месси обладателем ЗМ" и прочую детскую лабуду.
Но прошло время, Месси делает Суареса лучшим бомбардиром мира своими передачами при этом делая себе по 30+ голов за сезон и выполняя как командные функции лидера так и улучшая свою личную статистику. А Где ХавиИньеста ? Да нету уже их...давно нету.
Очередной позор сливочного базара и развеянные мифы.
Прошло много лет с того момента когда шакаленок Табаки пищал "Без ХавиИньесты он никто" , "Без передач ХавиИньесты он ни одного гола не забьет", "ХавиИньеста делают Месси обладателем ЗМ" и прочую детскую лабуду.
Но прошло время, Месси делает Суареса лучшим бомбардиром мира своими передачами при этом делая себе по 30+ голов за сезон и выполняя как командные функции лидера так и улучшая свою личную статистику. А Где ХавиИньеста ? Да нету уже их...давно нету.
Очередной позор сливочного базара и развеянные мифы.
Совершенный игрок))
С вашего позволения ещё раз напомню клубы которым Месси больше всех забивает:
РоЯль Мадрид, Севилья, Атлетик, Валенсия!!
Это для великих счетоводов-малолеток
Совершенный игрок))
С вашего позволения ещё раз напомню клубы которым Месси больше всех забивает:
РоЯль Мадрид, Севилья, Атлетик, Валенсия!!
Это для великих счетоводов-малолеток
Хотя....повод для того чтобы полыхали сливочные пуканчики есть. В то время как Великий Месси ставит очередные рекодыи вписывает своё имя в историю их главный идол не в состоянии забить даже середнячкам и аутсайдерам Серии А. ))
Хотя....повод для того чтобы полыхали сливочные пуканчики есть. В то время как Великий Месси ставит очередные рекодыи вписывает своё имя в историю их главный идол не в состоянии забить даже середнячкам и аутсайдерам Серии А. ))