Месси - рекордсмен по результативным передачам

сегодня, 08:06

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю как первый игрок в 21-м веке, сделавший 150 результативных передач в чемпионате Испании. В матче против «Уэски» (8:2) аргентинец забил два мяча, два его паса стали голевыми.