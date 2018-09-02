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Роналду - худший игрок в топ-5 чемпионатах по реализации моментов

сегодня, 09:03
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» стал самым громким трансфером лета, однако португалец по-прежнему не может забить. В своих первых матчах форвард старается бить по воротам при любой удобной возможности, на его счету уже 23 удара, но мяч так ни разу не залетел в сетку ворот соперника.

Роналду стал лидером по количеству нереализованных моментов в этом сезоне, если брать в учет пятерку сильнейших чемпионатов Европы.

Его ближайший преследователь, полузащитник «Нанта» Валентен Ронже, не забил голов при 15 попытках.

В последнем туре Серии А «Ювентус» одолел «Парму».

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 13:59
Ливерпулище:
Это показатели среднего напа . Знаешь почему ты не прав в вашем споре ? Заметь , что все топовые тренеры Клопп, Гвардиола , Симеоне , и клубы уже не играют в столбов , потому что этот футбол уже не эффективен , а значит такой как Джеко топовым клубам не нужен . Такой футбол , больше подходит для середняков заброс на столбах что бы тот там поборолся . А если он не соответствует требованиям топовых клубов , то как он может считаться топовым нападающим ? Это противоречит логики . Ни Сити , Барса , Ливер , Бавария , Реал лучшие клубы мира не играют в столбов , им такие напы не нужны, а значит Джеко не может считаться топовым нападающим
В Баварии Левандоски - столб, в Реале - Бензема, в М.Ю. - Лукаку во многих командах они по-прежнему актуальны
Князь Московский
Князь Московский
сегодня в 13:47
ДобряK:
Если у этих команд такой позорный уровень, С ТВОИХ СЛОВ, то тогда невольно возникает вопрос: почему команды, которые представляют в Лиге Европы не "Лол Лигу" не выиграли ЛЕ, а выиграли представители Примеры-Лол Лиги). ЛЧ и ЛЕ выигрывают в основном представители Ла Лиги, но у вас она, почему-то, Лол Лига), странно, не находишь?! Самые престижные командные турниры в Европе- ЛЧ, ЛЕ-это факт, и отрицать это глупо, как и то, что в основном эти два престижных турнира выигрывают) представители Примеры!!! Лига чемпионов УЕФА ПОБЕДИТЕЛИ 2017-2018 Реал Мадрид 2016-2017 Реал Мадрид 2015-2016 Реал Мадрид 2014-2015 Барселона 2013-2014 Реал Мадрид 2012-2013 Бавария Мюнхен 2011-2012 Челси 2010-2011 Барселона 2009-2010 Интер 2008-2009 Барселона 2007-2008 Манчестер Юнайтед 2006-2007 Милан 2005-2006 Барселона Лига Европы УЕФА ПОБЕДИТЕЛИ 2017-2018 Атлетико Мадрид 2016-2017 Манчестер Юнайтед 2015-2016 Севилья 2014-2015 Севилья 2013-2014 Севилья 2012-2013 Челси 2011-2012 Атлетико Мадрид 2010-2011 Порту 2009-2010 Атлетико Мадрид 2008-2009 Шахтер 2007-2008 Зенит 2006-2007 Севилья 2005-2006 Севилья А УГУ-ЭТО НЕ АРГУМЕНТ)!!!
Так и есть. Цыганва ушлая и вовремя заносит в кабинеты)
Князь Московский
Князь Московский
сегодня в 13:45
NOVA:
вот что значит сменить Реал на 77!! а так рон еще забьет свое!! в прошлом сезоне за Реал тоже не сразу начал!!
Реал и есть недоклуб. Без Чакыров вы никто. Аха-ха)
Это поняли Зидан и Роналду и сбежали от позора.
ДобряK
ДобряK
сегодня в 13:45
Медив:
Угу, надо добавить, что ЛЕ выигрывали в основном те клубы, которые перед этим позорно из ЛЧ и слились, что говорит конечно о высоком уровне команд. Вон Атлектико - прошлогодний чемпион по Карабахам, хороший этому пример
Если у этих команд такой позорный уровень, С ТВОИХ СЛОВ, то тогда невольно возникает вопрос: почему команды, которые представляют в Лиге Европы не "Лол Лигу" не выиграли ЛЕ, а выиграли представители Примеры-Лол Лиги). ЛЧ и ЛЕ выигрывают в основном представители Ла Лиги, но у вас она, почему-то, Лол Лига), странно, не находишь?!
Самые престижные командные турниры в Европе- ЛЧ, ЛЕ-это факт, и отрицать это глупо, как и то, что в основном эти два престижных турнира выигрывают) представители Примеры!!!


Лига чемпионов УЕФА
ПОБЕДИТЕЛИ

2017-2018 Реал Мадрид
2016-2017 Реал Мадрид
2015-2016 Реал Мадрид
2014-2015 Барселона
2013-2014 Реал Мадрид
2012-2013 Бавария Мюнхен
2011-2012 Челси
2010-2011 Барселона
2009-2010 Интер
2008-2009 Барселона
2007-2008 Манчестер Юнайтед
2006-2007 Милан
2005-2006 Барселона


Лига Европы УЕФА
ПОБЕДИТЕЛИ

2017-2018 Атлетико Мадрид
2016-2017 Манчестер Юнайтед
2015-2016 Севилья
2014-2015 Севилья
2013-2014 Севилья
2012-2013 Челси
2011-2012 Атлетико Мадрид
2010-2011 Порту
2009-2010 Атлетико Мадрид
2008-2009 Шахтер
2007-2008 Зенит
2006-2007 Севилья
2005-2006 Севилья

А УГУ-ЭТО НЕ АРГУМЕНТ)!!!
Суеверный
Суеверный
сегодня в 13:33
Роналдо я бы поставил в ряд с Гарринча, Пеле. Но это исключительно мое мнение. Игрок своего поколения.
juvenale
juvenale
сегодня в 13:11
Ливерпулище:
Ты считаешь это топовой статой ? Ты стату Суареса или Агуеры видел ? Или Левандовского ?
а ты стату пеле видел?
Суеверный
Суеверный
сегодня в 13:08
Я только что обнаружил что наступила осень. И уже начал скучать. Но молодые армейцы этого не позволят. Что там в английском загашнике ... "Too Old For Rock-N-Roll Тоo Young To Die".Раз уж понесло в отличные от круглого то познал нечаянно что авторы известной песни "Просто уходило лето" - похоже испанцы с британскими фамилиями - John O'Brien-Docker и Rolf Soja. Последняя фамилия вроде все-таки испанская. Так послушайте перед тем как Зенит притушит свинок. А потом только шарфопад будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:59
В кои то веки Пеналду-худший;)
NOVA
NOVA
сегодня в 12:57
вот что значит сменить Реал на недоклуб!! а так рон еще забьет свое!! в прошлом сезоне и за Реал тоже не сразу начал!!
NOVA
NOVA
сегодня в 12:55
вот что значит сменить Реал на 77!! а так рон еще забьет свое!! в прошлом сезоне за Реал тоже не сразу начал!!
Ливерпулище
Ливерпулище
сегодня в 12:55
Вот Атлетико был нужен нападающий . Почему они купили Косту за 65 , хотя могли Джеко за 55 взять ? Да потому что матрасам не нужна прямолинейный нап .Сити с таким нападающим , никогда ничего бы не выиграл , не будь рядом Агуеры
Ливерпулище
Ливерпулище
сегодня в 12:51
Его стиль для средних клубов , поэтому Сити и избавился от него . Да он будет полезным , для таких как Рома , Лацио , Валенсия . Но его навыки не нужны топ клубам , а значит он никак не может считаться топовым игроком . Он не сможет выиграть ни у одного топ нара конкуренцию . Выиграл бы у Левандовски в Баварии ? Нет . Выиграл бы у Агуеро ? Нет . Выиграл бы у Кавани нет , нет , и ещё раз нет . И поэтому его уместно называть средним напом
Lucifer_Barca
Lucifer_Barca
сегодня в 12:50
смешно чинать коменты про великую защиту сериии а глядя на результативность в ней таких бревён как игуаин, джеко иммобиле и прочие не говоря про икарди :))
болелам ювентуса нужно смириться с тем, что им продали пенса на закате, который посление сезоны забивает только после нового года, а в будущем вполне возможно и этого не сможет.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 12:45
Ливерпулище:
Это показатели среднего напа . Знаешь почему ты не прав в вашем споре ? Заметь , что все топовые тренеры Клопп, Гвардиола , Симеоне , и клубы уже не играют в столбов , потому что этот футбол уже не эффективен , а значит такой как Джеко топовым клубам не нужен . Такой футбол , больше подходит для середняков заброс на столбах что бы тот там поборолся . А если он не соответствует требованиям топовых клубов , то как он может считаться топовым нападающим ? Это противоречит логики . Ни Сити , Барса , Ливер , Бавария , Реал лучшие клубы мира не играют в столбов , им такие напы не нужны, а значит Джеко не может считаться топовым нападающим
Мы обсуждали его игру до перехода в Рому. В своем стиле - он один из лучших. Полезный игрок. Считать его средним игроком неуместно.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:38
Статистика не всегда дает объективную оценку.
Betman
Betman
сегодня в 12:38
Да пофиг вообще. КР брали, чтобы он забивал голы в важныx матчаx ЛЧ. А в Чемпионате и так хватает забивак.
Ливерпулище
Ливерпулище
сегодня в 12:33
Ты считаешь это топовой статой ? Ты стату Суареса или Агуеры видел ? Или Левандовского ?
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 12:32
juvenale:
твоей п-ке пару дублей положит)
Специально для тебя сделаю пару исправлений в стишке
Ливерпулище
Ливерпулище
сегодня в 12:32
Это показатели среднего напа . Знаешь почему ты не прав в вашем споре ? Заметь , что все топовые тренеры Клопп, Гвардиола , Симеоне , и клубы уже не играют в столбов , потому что этот футбол уже не эффективен , а значит такой как Джеко топовым клубам не нужен . Такой футбол , больше подходит для середняков заброс на столбах что бы тот там поборолся . А если он не соответствует требованиям топовых клубов , то как он может считаться топовым нападающим ? Это противоречит логики . Ни Сити , Барса , Ливер , Бавария , Реал лучшие клубы мира не играют в столбов , им такие напы не нужны, а значит Джеко не может считаться топовым нападающим
boom4321
boom4321
сегодня в 12:26
Весь лес доигрывает либо в штатах либо в Италии, а еще Китай. Юве радовался нереальной сделке с Попгба и тут же его нагнули с Роналду ахаха
Ливерпулище
Ливерпулище
сегодня в 12:25
Снейдер и Иньеста да , а вот Рибери ничем не лучше был остальных партнеров по клубу . Он играл на позиции. пеналды, но статистика у пеналды 50 голов 22 голевые у француза 16 голов 18 передач . Разницу чуешь ?
juvenale
juvenale
сегодня в 12:23
3ton:
"Бесполезный" пришел доить Ювентус,а не играть . Ювентус еще по окончанию прошлого чемпионата был уде чемпионом будущего. 30 млн. собирают с зарплат работников "фиата" на зарплату роналду
не переживай ты так за работников фиата хаха они никакого отношения к зарплате Роналду не имеют
juvenale
juvenale
сегодня в 12:23
bykmeker_30:
Приносить пользу , может и средний игрок . Но что бы называться топом , нужно куда больше навыков иметь . И топовые напы , за смешные деньги не продаются , и также на них огромный спрос . Джеко же нападающий среднего уровня , может чуть выше среднего , на уровне Жиру , Бензема , Крауча
Бензема средний нап))))))))))
juvenale
juvenale
сегодня в 12:22
Ragnar_Lodbrok:
Ну хоть разнообразие будет
ну тогда нужно было давать Снейдеру, Иньесте и Рибери,они тогда больше заслуживали,чем сейчас Модрич
juvenale
juvenale
сегодня в 12:22
Nickolai S:
Португальский импотентус Перешёл в кривой Ювентус. Тужится, пыхтит, старается, Но явно где-то не срастается. Похоже, Мендеш забыл сказать, Что в сериАле надо пахать, Что нужно забыть времена за Реал Когда дельфином картинно нырял. Затих инстаграм, не чирикает твиттер, Рыдает Роналду, закутавшись в свитер. И готов пойти даже на спор, Чтоб прервать голевой запор.
твоей п-ке пару дублей положит)
bykmeker_30
bykmeker_30
сегодня в 12:20
Если он игрок высочайшего уровня , то Ибрагимович ( в прошлом),Левандовски , Кавани , Суарес , Диего Коста какого уровня игроки ? По мне вот эти напы высочайшего уровня
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 12:19
Ничего страшного, всяким помойкам и картонкам накидает полную авоську.
bykmeker_30
bykmeker_30
сегодня в 12:17
Тут надо учитывать ещё статистику какого чемпионата
bykmeker_30
bykmeker_30
сегодня в 12:16
Приносить пользу , может и средний игрок . Но что бы называться топом , нужно куда больше навыков иметь . И топовые напы , за смешные деньги не продаются , и также на них огромный спрос . Джеко же нападающий среднего уровня , может чуть выше среднего , на уровне Жиру , Бензема , Крауча
Хороший Малый
Хороший Малый
сегодня в 12:14
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