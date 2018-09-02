Роналду - худший игрок в топ-5 чемпионатах по реализации моментов

сегодня, 09:03

Переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» стал самым громким трансфером лета, однако португалец по-прежнему не может забить. В своих первых матчах форвард старается бить по воротам при любой удобной возможности, на его счету уже 23 удара, но мяч так ни разу не залетел в сетку ворот соперника.

Роналду стал лидером по количеству нереализованных моментов в этом сезоне, если брать в учет пятерку сильнейших чемпионатов Европы.

Его ближайший преследователь, полузащитник «Нанта» Валентен Ронже, не забил голов при 15 попытках.

В последнем туре Серии А «Ювентус» одолел «Парму».