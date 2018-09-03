Робертсон назначен новым капитаном сборной Шотландии

24-летний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон получил вызов в сборную Шотландии. Наставник национальной команды Алекс Маклиш назначил оборонца новым капитаном. Ранее эту функцию исполнял Даррен Флетчер.
OFFICIAL: Andy Robertson has been appointed as the new captain of the Scotland National Team.— Squawka News (@SquawkaNews) 3 сентября 2018 г.
🏴 pic.twitter.com/5gyyJfGjoh
7 сентября Шотландия проведет товарищеский матч против Бельгии, а 10 сентября - встречу Лиги Наций против Албании.
Робертсон выступает в «Ливерпуле» с прошлого лета.