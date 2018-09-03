  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль - - -
ГлавнаяНовости

Робертсон назначен новым капитаном сборной Шотландии

сегодня, 15:20

24-летний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон получил вызов в сборную Шотландии. Наставник национальной команды Алекс Маклиш назначил оборонца новым капитаном. Ранее эту функцию исполнял Даррен Флетчер.

7 сентября Шотландия проведет товарищеский матч против Бельгии, а 10 сентября - встречу Лиги Наций против Албании.

Робертсон выступает в «Ливерпуле» с прошлого лета

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная Испании поздравила Хави Мартинеса с 30-летием
Вчера, 14:24 1
43-летний Скоулз вернулся в футбол
Вчера, 12:30 10
Гвардиола объяснил решение не выпускать Сане
Вчера, 10:59 13
Милнер сравнялся с Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ
01 сентября 23
Болт провел свой дебютный матч в качестве футболиста
31 августа 4
Промес будет выступать в «Севилье» под 21-м номером
31 августа 14
Обсудить
Все комментарии
sergey08
sergey08
сегодня в 16:44
Ну что ж заслужил, молодец!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100