43-летний Скоулз вернулся в футбол

сегодня, 12:30

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз, которому в ноябре исполнится 44 года, присоединился к местному любительскому клубу «Ройтон Таун», где играет его сын, Аррон. Команде не хватало игроков, поэтому ветеран решил помочь и сам вышел на поле. Впрочем, Скоулз не смог спасти команду от поражения «Стокпорт Джорджианс» со счетом 0:1.

«Обычно подобные игры привлекают 40 или 50 людей, но в этот раз зрителей было гораздо больше», - отметил руководитель «Ройтон Таун» Гари Лиминг.

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