ЦСКА огласил заявку на Лигу чемпионов. В основной список вошли 20 футболистов, в список «B» - девять.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хордур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.
Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.
В список «B» включены: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.
ЦСКА сыграет в одной группе ЛЧ с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» из Пльзени.
Заслужили в шестой раз подряд играть в самом престижном европейском клубном футбольном турнир.
Заслужили в шестой раз подряд играть в самом престижном европейском клубном футбольном турнир.
Будем болеть за вас.
Будем болеть за вас.