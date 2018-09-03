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ЦСКА огласил заявку на Лигу чемпионов

сегодня, 18:40

ЦСКА огласил заявку на Лигу чемпионов. В основной список вошли 20 футболистов, в список «B» - девять.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хордур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.

Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.

В список «B» включены: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.

ЦСКА сыграет в одной группе ЛЧ с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» из Пльзени.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
сегодня в 18:56
А они там разве играют?! Я то думал что на них очки набирают!)))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:56
Удачи красно - синим в Л/Ч!

Заслужили в шестой раз подряд играть в самом престижном европейском клубном футбольном турнир.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:56
В состав включены все игроки основы и даже пока травмированные, удачных игр в ЛЧ.
Будем болеть за вас.
Верг
Верг
сегодня в 18:56
Ладно, посмотрим как получится в этом году, группа то стремная.
cska plus
cska plus
сегодня в 18:55
Удачи армейцам.
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 18:55
LOpp:
Ещенко никогда не играл в центре защиты.
Конкретно центр защиты мне в данном случае можно было и не выделять, поскольку у вас и Ещенко с Комбаровым тоже стареют, и играют всё хуже. Так что выделив только центр я вам, можно сказать, комплимент сделал)
cska1948
cska1948
сегодня в 18:52
Да, понадобится определённое время, чтобы привыкнуть к этим фамилиям в составе ЦСКА.
ziborock
ziborock
сегодня в 18:51
Красно Синий воин:
ЦСКА провел легендарную трансферную компанию!
Ух ты, вот это ты сказанул, респект!)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:50
Нападающих нет, вратарей тоже маловато.
LOpp
LOpp
сегодня в 18:47
Ещенко никогда не играл в центре защиты.
Беланов
Беланов
сегодня в 18:46
LOpp:
Да уж, против Реал с Ахметовым и с Какао лучше вообще на поле не выходить.
Ну да - это не с ПАОКом играть, другой уровень. Хотя что про это могу неудачники квалификаций знать?
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 18:46
LOpp:
Да уж, против Реал с Ахметовым и с Какао лучше вообще на поле не выходить.
Бекао лучше играет, чем спартаковские "старики" в центре защиты - Боккетти и Ещенко.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:46
LOpp:
Да уж, против Реал с Ахметовым и с Какао лучше вообще на поле не выходить.
Против Реала лучше не выходить вообще, если не можешь пройти ПАОК в квалификации!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:45
ЦСКА провел легендарную трансферную компанию!
LOpp
LOpp
сегодня в 18:43
Да уж, против Реал с Ахметовым и с Какао лучше вообще на поле не выходить.
ziborock
ziborock
сегодня в 18:43
Откуда столько?!)))
Беланов
Беланов
сегодня в 18:42
Нормально! Удачи в группе!
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