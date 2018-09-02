«Динамо» и «Оренбург» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее команды представили комплекты формы на матч.
Да и зрителей много, скорее всего, не будет.
Свои симпатии отдам "Оренбургу".
Да и зрителей много, скорее всего, не будет.
Свои симпатии отдам "Оренбургу".