«Кардифф» и «Арсенал» определились со стартовыми составами

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 2:3 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
18:00 47’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 48’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 0:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:1 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 4’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:0 Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:2 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
19:00 Идет первый тайм, 1’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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«Кардифф» и «Арсенал» определились со стартовыми составами

сегодня, 14:41
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Кардиффа» и «Арсенала» на матч 4-го тура АПЛ.

«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Бамба, Моррисон, Экюэль-Манга, Роллс, Камараса, Артер, Хойлетт, Уорд, Бобби Рид.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Монреаль, Джака, Гендузи, Рэмзи, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Ливерпуль» обыграл «Лестер»

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 15:24
Победы Арсеналу .
Только Тула , только победа .
:-):-):-):-):-):-):-)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:44
mphuZ:
Круто! Наконец-то Обамеянг и Ляказетт в старте вместе!
Надо выигрывать)) Кардифф слабачки, кажется)
mphuZ
mphuZ
сегодня в 14:43
Круто! Наконец-то Обамеянг и Ляказетт в старте вместе!
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