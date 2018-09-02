«Кардифф» и «Арсенал» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Кардиффа» и «Арсенала» на матч 4-го тура АПЛ.
«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Бамба, Моррисон, Экюэль-Манга, Роллс, Камараса, Артер, Хойлетт, Уорд, Бобби Рид.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Монреаль, Джака, Гендузи, Рэмзи, Озил, Обамеянг, Ляказетт.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Ливерпуль» обыграл «Лестер».
Только Тула , только победа .
:-):-):-):-):-):-):-)
Только Тула , только победа .
:-):-):-):-):-):-):-)