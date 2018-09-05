Вукоевич возобновил работу в сборной Хорватии

сегодня, 00:35

Украинский журналист Андрей Шахов сообщил, что селекционер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич вновь будет работать в штабе сборной Хорватии.

Очень рад за Вукоевича. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в свой тренерский штаб. Игорь Суркис отпустил селекционера киевлян, понимая, что такой опыт бесценен.