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Вукоевич возобновил работу в сборной Хорватии

сегодня, 00:35

Украинский журналист Андрей Шахов сообщил, что селекционер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич вновь будет работать в штабе сборной Хорватии.

Очень рад за Вукоевича. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в свой тренерский штаб.

Игорь Суркис отпустил селекционера киевлян, понимая, что такой опыт бесценен.

Вукоевич был отстранен от сборной во время чемпионата мира в России после того, как разразился скандал вокруг его видео, на котором защитник «шашечных» Домагой Вида после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ сказал: «Слава Украине!»

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