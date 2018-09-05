Вукоевич возобновил работу в сборной Хорватии

Украинский журналист Андрей Шахов сообщил, что селекционер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич вновь будет работать в штабе сборной Хорватии.
Очень рад за Вукоевича. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в свой тренерский штаб.
Игорь Суркис отпустил селекционера киевлян, понимая, что такой опыт бесценен.
Вукоевич был отстранен от сборной во время чемпионата мира в России после того, как разразился скандал вокруг его видео, на котором защитник «шашечных» Домагой Вида после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ сказал: «Слава Украине!»