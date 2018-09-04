Олег Гусев стал тренером

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев начал тренерскую карьеру. Гусев вошел в тренерский штаб молодежной команды «бело-синих».
Напомним, что 35-летний футболист покинул киевское «Динамо» в январе 2016 года.
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|Атлетико Тукуман
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Сан-Мартин Тукуман
|1:1
|Химнасия
|-
|-
|-
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев начал тренерскую карьеру. Гусев вошел в тренерский штаб молодежной команды «бело-синих».
Напомним, что 35-летний футболист покинул киевское «Динамо» в январе 2016 года.