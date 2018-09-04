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Олег Гусев стал тренером

сегодня, 17:48

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев начал тренерскую карьеру. Гусев вошел в тренерский штаб молодежной команды «бело-синих».

Напомним, что 35-летний футболист покинул киевское «Динамо» в январе 2016 года.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
сегодня в 18:15
Удачи Олегу.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 18:09
Михаил Славнов:
Тоже мне новость.
Мирового значения!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 18:06
Тоже мне новость.
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