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Бывший наставник сборной Словении Катанец принял команду Ирака

сегодня, 17:15

Словенский специалист Сречко Катанец возглавил сборную Ирака. Контракт с 55-летним тренером рассчитан на 3 года. По условиям соглашения Катанец и четыре его помощника будут зарабатывать 1 млн евро в год.

У меня нет волшебной палочки, нам нужно время. Кубок Азии станет репетицией перед матчами квалификации чемпионата мира. Я не обещаю выиграть Кубок Азии, но наша главная задача - попасть на мундиаль в Катаре.

Катанец ранее работал со сборной Словении. В 2002 году тренер вывел команду на чемпионат мира, а вот в 2018-м он повторить это достижение не смог и ушел со своего поста.

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