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Ареоля: «Немцы хотели реабилитироваться за ЧМ. Так что нам было нелегко»

сегодня, 01:54
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия0 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Альфонс Ареоля подвёл итоги матча 1-го тура Лиги Наций с командой Германии (0:0).

Это была моя первая игра за сборную Франции, и я очень рад дебютировать таким образом, хотя я предпочёл бы победить.

Я оставался сконцентрированным на протяжении всего матча, и в итоге мы не проиграли, что очень хорошо.

Во втором тайме мне пришлось активно вступать в игру, так как соперник здорово нас прижал. Мы довольны результатом и сделаем работу над ошибками.

Нам пришлось нелегко. Против нас играла сильная сборная, которая хотела реабилитироваться после неудачного для них чемпионата мира. Нам было необходимо показать свою лучшую игру.

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